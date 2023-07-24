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快訊／司法醜聞！懲戒法院前院長3度強摟女部屬　被認定性騷

▲▼懲戒法院院長李伯道。（圖／記者吳銘峯攝）

▲司法院懲戒法院前院長李伯道。（圖／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

司法院懲戒法院前院長李伯道今年（2023年）3月在職時，涉3度強摟1位女部屬還寫情書給女方，李在事發前搶快退職、目前可月領19萬餘元法官退休金，李並在事發後多次否認性騷擾傳聞、堅稱媒體報導斷章取義，他「問心無愧」，更放話對不實指控與惡意抹黑「不排除採取法律途徑」。不過司法院「性騷擾申訴處理評議委員會」調查後，今（24日）決議李伯道成立性騷擾，建請移送法官評鑑委員會個案評鑑。

司法院今發布新聞稿指出，本案於今年6月21日接獲被害人提出申訴後，由申評會主任委員指派3名委員（男女比例為1：2），組成專案小組訪談雙方當事人，另依職權及當事人的聲請，調查相關證據後提出報告書，送交申評會對本件性騷擾事件進行評議。

司法院表示，今下午召開申評會，經全體委員（內部委員9名、外部委員2名，男女比例4：7）出席評議，決議李伯道本件成立性騷擾，建議移請法官評鑑委員會對李伯道進行個案評鑑。司法院並以保護申訴人隱私及權益為由，不公開本案處理程序及申訴案件內容。

司法院表示，當事人對於申評會決議若有異議，得於收受書面通知次日起20天內，向申評會提出申復。司法院強調，後續會依申評會建議，提供申訴人心理支持方案，關切身心健康；及持續進行工作場域及相關措施之必要調整。

李伯道於2020年11月4日卸任台中高分院院長並辦妥法官職退休，同日改任政務人員擔任屬於特任官的懲戒法院院長，原定今年6月底滿70歲屆齡退休，他卻提前在今年5月8日經總統蔡英文核准退職，對外宣稱理由是「個人健康因素」，但隨即於6月間被踢爆，他涉對1位女部屬3度強摟，其中2次在辦公室。

由於被害人向時任司法院秘書長林輝煌求助，李伯道得知即將東窗事發，急忙打報告搶快退職，目前每月爽領19萬餘元法官退休金，林輝煌接替李伯道擔任懲戒法院院長，此事也引發外界質疑司法院「吃案」護短。李伯道去年（2022年）10月間，擔任高雄市政府新聞局前局長丁允恭涉性騷擾女記者的懲戒案二審審判長，加重改判丁允恭撤職並停止任用3年。

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