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社會 社會焦點 保障人權

女工讀生遭性騷1招反制　主管喊冤「她說年齡不是問題」

記者黃翊婷／台北報導

王姓男子任職於某科技公司，2022年7月間受公司指派指導工讀生，因為對A女有好感而時常刻意接近，還會相約出遊，並趁機摟肩、摟腰及摸臀；A女不滿遭到性騷擾，於是找來朋友跟在後方協助拍照蒐證，果然拍下「鐵證」照片。台北地院法官審理後，依性騷擾罪判處王男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲桃園市柯姓男子為朋友慶生，卻趁朋友醉倒對其女友連續性騷擾挨告。（圖／視覺中國CFP）

▲A女遭到王男性騷擾之後，工作時都會刻意遠離對方。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

A女在判決書中主張，王男當時算是她的上司，調動職務都由王男決定，所以她不敢拒絕邀約，怕會在公司待不下去，先前大家一起去遊樂園玩，她就曾遭到性騷擾，但當時沒有證據；2022年7月31日王男提議去動物園玩，她便請2名朋友跟在後方協助蒐證，果然拍到王男趁機撫摸她的臀部、摟腰、摟肩等照片，這些行為都沒有獲得她的同意。

協助蒐證的陳姓友人也證稱，A女事前有說可能會遭到王男性騷擾，她只有跟到動物園的部分，後來他們又去了虎頭山公園，A女自己有錄音，到家之後也有傳訊息報平安，「我的感覺是，工作時王男跟A女比較親近，因為同一天一起進公司的人很多，但他就只跟A女互動，而且進公司沒幾天就說要帶大家去玩，那次A女回來有說覺得被性騷擾，後來A女工作時會特意離王男遠一點。」

對於上述指控，王男堅稱，碰觸前確實沒有獲得A女同意，但他是不小心碰到的，並非主動碰觸。另外，他還辯稱自己跟A女是情侶互動，「公司律師也說我們是在約會」、「A女有跟我說年齡不是問題，且自稱以前交往過比我年紀更大的男友（此說法已被女方否定）」。

然而，台北地院法官認為，從證據照片看來，A女當時是站在王男右側，他卻多次將自己的右手繞過女方身體並放置在女方右肩、右腰、右臀上，顯然不是不小心碰到；再者，他聲稱雙方是情侶關係，但不論是情侶還是夫妻間，都有可能成立性相關犯罪，自然不能以雙方是情侶關係而正當化所有碰觸行為，更何況2人並非情侶。

法官接著指出，王男犯後未能坦然面對，一下子說雙方是在約會，一下子又改口稱是不小心碰到，雖然當庭表明願意和解，但又推稱自己有幻聽，反過來指責A女提告只是想要錢；此外，他是在法庭言詞辯論終結當晚才去診所看診，有臨訟就醫的疑慮，綜觀上述情形，實在難認他犯後態度良好，最終依性騷擾罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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