快訊／黑人再戰大牙提告刑事誹謗　北檢分案「婦幼專組」偵辦

▲黑人(左起)控告大牙涉嫌誹謗他企圖侵犯，北檢已正式分案調查。（資料照／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

藝人大牙（周宜霈）指控11年前，險遭黑人(陳建州)硬上，陳建州與妻子范瑋琪原本對大牙提起民事訴訟求償1000萬元，並要求公開道歉，大牙24日自己秀出已獲得撤告的民事書狀，黑人隨後透過經紀人表示，已經另外提出刑事誹謗告訴。據了解，台北地檢署已經收到告訴狀，並於21日指定由婦幼專組檢察官查明真相。

黑人陳建州接連遭藝人大牙、郭源元等人指控性騷擾，其中首爆料的大牙6月間點名「當時的老闆陳先生」，在2012年與拍攝團隊前往香港拍攝節目時，晚上在飯店強行進入她的房間，持續開玩笑稱「鬆一下」，大牙發文表示，當時她驚覺不對勁，起身要去開門，卻突然遭陳建州從後方熊抱拉倒在床上，稱「試過搞不好你會喜歡」，直到聽聞房外有聲響才作罷。

黑人和妻子范瑋琪接連反擊指控，並委託律師對大牙提告求償及公開道歉，黑范並稱會將求償所得捐給婦女團體，大牙對此毫無畏懼，喊話「法院見！」郭源元也力挺聲援「不想讓大牙只有一個人」。

就在台北地院7月初完成這項侵害名譽的民事案件分案後，大牙在24日上臉書，po出法院文件顯示，黑范夫妻已經在20日撤回民事求償告訴，大牙並堅信自己的清白，「相信事實不容否認！」

沒過多久，黑人卻透過經紀人對外回應表示，：「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。感謝！」

據了解，黑范夫妻在撤回民事告訴的同一天，也委由律師向台北地檢署遞狀，控告大牙涉嫌妨害名譽，雖然案由只是一般的誹謗案件，由於內容牽涉到大牙是否遭侵犯或猥褻等情節，北檢已經在21日完成分案，交由婦幼專組檢察官承辦，檢方將視案情發展傳喚雙方出庭說明釐清案情。