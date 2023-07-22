同事在辦公室突然「露奶頭」！OL嚇傻求救：是我太小題大作？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

工作時最怕遇到奇怪的同事。一名OL透露，最近快要下班了，辦公室只剩下她和一名中年男同事，沒想到對方卻突然把衣服掀起來走來走去，直接把奶頭露出來，讓她覺得很不舒服，但不知道是否要告知主管，於是PO文求助。文章曝光後掀起討論，網友紛紛指出「感覺不舒服就一定要阻止」。

原PO在Dcard發文透露，日前快要下班時，辦公室只剩下她和該名男同事，對方經過她的位置，就突然把衣服掀起來，露出2點走來走去。雖然她當下沒有正面看到，但還是很錯愕，也嚇得說不出話，覺得非常不舒服。但她不知道是否要和主管說，很擔心是自己太小題大作，於是PO文詢問眾人看法。

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不少人看到後紛紛表示，「這次之後妳要提高警覺，觀察他接下來的行為舉止，判斷他這次是一時放太輕鬆忘記還在公司，或真的是刻意在騷擾妳」、「大叔是不意外啦，在他們那年代哪有這種觀念，不舒服就去跟他說啊，他可能習慣有這個舉動」、「不舒服就要反映吧，我是覺得如果妳認為對方有刻意在妳面前展露自己的嫌疑的話，最好不要和他獨處，同時也應該提高警覺」。

還有網友建議，「妳可以直接跟他說，這裡是工作場所而且還有女生，請你不要這樣謝謝」、「拍照，然後寄給人資」、「不舒服就是性騷擾了，不要懷疑自己的感受。下次要是再發生時，蒐證、當場制止，並提出性騷擾申訴」、「已經涉及職場性騷擾了，看妳想提醒他還是直接申訴」、「這個年紀的阿伯很愛這樣，建議先好好勸導一次，不理妳的話直接投訴」，但也有人認為，「我覺得還好耶，應該是覺得很熱，刻意要露應該不會只露奶頭」。

事後原PO更新貼文，表示已經向主管報告這件事，也有詢問是否有監視器拍下該畫面，對方回應監視器不會有紀錄，但會處理這件事。她也說，有網友猜想該同事可能是習慣了，才會做出那種行為，但她認為「習慣也要看場合，不是所有事都可以用『習慣』來合理化這樣的行為」。