杜蘇芮颱風進逼是否放颱風假　張善政：基北北桃四縣市一起考量

▲因應杜蘇芮颱風可能來襲，張善政指出，市府各單位已經在今天啟動防災整備。（圖／擷取自張善政臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

因應杜蘇芮颱風可能來襲，儘管23日是星期假日，然桃園市長張善政於臉書發文指出，市府各單位已經在今天啟動防災整備、落實防救災人力、整備裝備器材，檢視相關水利設施，整備預佈防汛搶險機具，並且加強河道、下水道等排水系統的清疏作業。

至於，屆時是否要放颱風假？桃園市政府將與基隆市、台北市、新北市會保持最暢通的聯繫，整個基北北桃都會一起考量，這也是今年初基北北桃合作交流平台會議中的共識，四個城市會一起即時做出決策，降低民眾的不便，保障大家的安全。

張善政表示：根據氣象預報，颱風杜蘇芮有很高機率直撲台灣，預計週三到週四影響最為劇烈，北部地區也可能有較為強烈的風雨出現。市府各單位已經在今天啟動防災整備，相關工程也會派員巡查，了解各工地防颱整備、防汛缺口現況及封堵備料情形，若有缺失立即改善，同時加固工地圍籬、鷹架以及招牌路樹等避免倒塌脫落造成危害。

對於，在山區容易形成孤島的地區，市府也已請復興區公所加強物資、通訊、機具預置以及預防性疏散撤離和收容安置的準備。雖然颱風路徑仍有變化的可能性，但請市民朋友仍要提高警覺，隨時留意天氣預報並做好防颱準備。