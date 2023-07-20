▲慶48週年院慶，敏盛綜合醫院「再生醫學暨疼痛治療中心」揭牌。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園敏盛綜合醫院20日舉行48週年院慶，同時也進行該院「再生醫學暨疼痛治療中心揭牌」。市長張善政出席院慶表示，近年來，敏盛綜合醫院投入智慧醫療、幹細胞治療等領域，持續精進醫療技術，使其醫療照護品質不落人後；而「再生醫學暨疼痛治療中心」以多專科整合治療團隊，可治療癌症與疼痛等疾病，讓市民有更好的醫療服務品質。

敏盛醫療體系總裁楊敏盛表示，敏盛綜合醫院立足桃園至今已滿48年，服務桃園230萬市民，近年也大幅提升醫療品質與陣容，期盼能發揮力量、服務市民，成為桃園醫療、健康政策的最大後盾；今日揭牌的「再生醫學暨疼痛治療中心」是一個重要里程碑，敏盛醫院也將持續精進醫療專業，為鄉親服務。

敏盛綜合醫院總院長陳文鍾表示，今日揭牌的「再生醫學暨疼痛治療中心」是院內團隊合作的展現，其結合麻醉科、外科、神經外科等多個科別，並引進新式醫療儀器，能一次解決病人身心靈的疼痛；此外，敏盛綜合醫院近日也獲衛福部同意，可對病患進行軟骨再生治療，並期許所有同仁都能全力以赴，打造敏盛成為最受桃園鄉親信賴的醫院。

敏盛綜合醫院再生醫學暨疼痛治療中心主任張明元醫師指出：疼痛治療中心以多專科團隊，綜合評估疼痛原因，藉由多種影像系統輔助，精準介入治療；再生醫學中心提供複合式療程，透過神經修復與組織再生，多方位治療退化性疾病及外傷引發之疼痛。

敏盛綜合醫院骨科部蘇嘉瑞醫師表示：再生醫學是利用細胞、基因或衍生物，用以治療或修復人體疾病一種新興醫療技術，也為關節軟骨、神經損傷等過去難以治療等疾病的患者帶來一線希望，再生醫學更是臺灣推動精準健康發展的重點項目之一；敏盛綜合醫院目前除自體血小板生長因子等相關治療技術外，也攜手三顧生醫將引進日本細胞層片技術來治療膝關節軟骨缺損，該細胞治療技術已依據辦法向衛福部申請計畫核准，未來再生醫學等新興臨床科技將會是桃園鄉親的期待與福音。

包括市府衛生局長劉宜廉、桃園區長許敏松、敏盛醫療體系總裁楊敏盛、執行長楊弘仁、敏盛綜合醫院總院長陳文鍾、桃園市醫師公會理事長莫振東、台灣細胞醫療協會榮譽主席陳耀昌等均一同出席。