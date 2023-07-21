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新竹客運恐不續營桃園路線　張善政籲勿停駛公路客運

▲桃竹竹苗四縣市首長今天舉行區域治理平台會議，針對新竹客運向交通部申請停駛桃市營運案，張善政籲請中央重視，若桃園市停運，怎推動通勤月票。（圖／桃市府提供）

▲桃竹竹苗四縣市首長今天舉行區域治理平台會議，針對新竹客運向交通部申請停駛桃市營運案，張善政籲請中央重視，若桃園市停運，怎推動通勤月票。（圖／桃市府提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃竹竹苗四縣市今（21）日上午舉行區域治理平台首長會議，針對新竹客運向交通部申請停運一事，討論是否共同函文中央，請交通部依主管機關權責處理。桃園市長張善政指出，目前優先要做的，除共同向中央提出訴求外，關鍵在於通勤月票推出後，隨之而來是運量提升，這對業者營運有幫助，建議交通部應等到通勤月票上路後，再決定是否同意業者停運申請，此說法也獲得竹竹苗等三名縣市首長認同，會中決議依張善政建議更改，希望以實際運量提升後再爭取交通部決策轉變。

這項桃竹竹苗區域治理平台首長會議，今天上午在新竹縣政府舉行，出席者包括桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安與苗栗縣長鍾東錦都與會。會中除說明歷屆首長會議議題執行情況外，也針對今年新增合作議題討論。

▲桃竹竹苗四縣市首長今天舉行區域治理平台會議，張善政針對新竹客運向交通部申請停駛桃市營運案，籲請中央重視。（圖／桃市府提供）

▲桃竹竹苗四縣市首長今天舉行區域治理平台會議，張善政針對新竹客運向交通部申請停駛桃市營運案，籲請中央重視。（圖／桃市府提供）

臨時動議部分，新竹縣政府交通旅遊處提案，建請中央就桃竹竹苗地區公路客運路線許可證屆期案，應負期路線主管機關之權責，也就是希望中央出面，維持公路客運路線營運，以保障桃竹竹苗近390萬通勤人口權益。

方案討論過程時，張善政突然拿起麥克風指出，這次新竹客運向交通部申請不續營，桃園有五條路線受影響。張善政認為，中央目前要做的，不應該是倉促停駛，而是要重新評估，因為以基北北桃通勤月票都會通上路經驗來看，大眾運輸運量都會上升，中央應該要觀察一段時間，再重做評估。

▲桃竹竹苗四縣市首長今天舉行區域治理平台會議，四縣市首長建請中央重視桃竹竹苗四縣市廣大公路客運通勤族需求。（圖／桃市府提供）

▲桃竹竹苗四縣市首長今天舉行區域治理平台會議，四縣市首長建請中央重視桃竹竹苗四縣市廣大公路客運通勤族需求。（圖／桃市府提供）

張善政強調，桃竹竹苗通勤月票上路後，隨著運量提升，業者或許會有更大的誘因繼續營運，中央不應該讓客運業者倉促停駛，要等桃竹竹苗通期月票上路後再做決定。

張善政這段發言也獲得竹竹苗三縣市首長認可，將更改原先函文中央、被動表達訴求做法，改為以政策落實換取業者持續營運空間，若一切順利，將可為四縣市近390萬通勤族爭取喘息空間。

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