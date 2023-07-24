台科大校花仙人跳案情逆轉！圤智雨爆：被前男友拘禁+恐嚇+竊錄

▲愛佳奈被傳仙人跳前男友，前AV導演圤智雨調查後發現真相。（圖／翻攝自愛佳奈臉書）

圖文／CTWANT

網美愛佳奈擁有甜美外型以及傲人身材，被封為「台科大校花」、「展場女王」，目前主業是模特兒，常出現在各大車展。沒想到，近日傳出她仙人跳前男友事件，消息鬧得沸沸揚揚，對此前AV導演圤智雨就深入調查，劇情大反轉。

圤智雨在IG指出，因為他和愛佳奈很熟，決定調查真相，結果發現實情是愛佳奈的前男友，也是圈內車圈展場圈的經紀人，拘禁、恐嚇、竊錄愛佳奈，遭法院判決妨害自由，「我就覺得怪！怎麼會傳著傳著被害人變加害人呢？」至於他是怎麼知道的？原來只要去司法院網站搜尋，就找得到案件事發經過。

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▲圤智雨呼籲不要再亂傳謠言。（圖／翻攝自圤智雨IG）

因此，圤智雨提醒不要再亂傳謠言，「我們要相信真相」，強調沒有誣賴，一切都是司法部查到的，並透露發文前已經詢問過律師，要對方不要白費力氣告人，因為他是合理用司法院的真實證據寫文，而且不查不知道，「原來你刑案案件蠻多的喔，豐功偉業也不少，還有偽造文書這種東西，真心敬佩」。

話鋒一轉，圤智雨反問愛佳奈的前男友：「不知道你有沒有認識一位疊字的經紀人？」更爆料該名經紀人，主要的賺錢工作是仲介網紅下海，還要求底下的員工說謊，說自己過得很慘，就為了躲避債主，「天哪，你認識這個人嗎？」

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