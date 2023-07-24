男友突跪地拿「麥當勞紙袋」求婚！她傻眼「慘不忍睹」：堅持退貨

▲男友驚喜求婚，竟是拿麥當勞紙袋裝禮物。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

結婚是人生大事，就算求婚也很重要，無非希望留下印象深刻的回憶。一名女子分享，男友用麥當勞紙袋包裝禮物求婚，因為是吃完的，袋子外層整個皺巴巴，而裡面裝了一隻手機，但使用頻頻出問題，最後2人大吵一架。

原PO在《Dcard》討論區提到，和男友交往穩定，最近在規劃結婚相關事宜，她表明不要鑽戒，萬萬沒想到求婚環節讓她整個期待幻滅。當天下午她提早抵達男友的辦公室，突然對方要求她拿出攝影機拍，下秒只見男友單腳下跪，拿出一包吃完的麥當勞紙袋，深情款款說道：「老婆我愛妳，妳願意跟我一起結婚嗎？」接著示意要她打開袋子，一看竟是一隻手機。

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▲禮物是一隻手機，但原PO體驗過程很差。（示意圖／翻攝自pexels）

男友解釋，因為原PO平常用的手機拍照功能很爛，參加研討會拍的照片都很模糊，因此特別挑了照相功能厲害的手機，幫助她工作更順利。雖然傻眼，但是看男友如此貼心，不好潑冷水，只好笑著收下，然而測試後發現，手機拍3張照就會過熱，體驗過程很差，直言是「慘不忍睹」，隔天吃餐廳慶祝時，發現狀況依舊存在，讓她堅持要退貨。

原PO指出，男友很不開心，回家後擺臭臉，2人大吵一架，她只能給對方打氣：「再接再厲」，但語氣中充滿許多無奈，明明彼此的收入都還可以，但男友的個性，是大直男到無可救藥的地步。

貼文一出許多人紛紛回應，「直男都這樣，習慣就好」、「還以為要業配手機」、「我未婚夫也是直男，提前半年跟我說要跟我求婚，在前往日本的飛機上時，也跟我說到日本要跟我求婚，完全都提早講…沒有預留驚喜…」、「情人節時，我姐夫曾經送我姐計算機，因為他說這個很好用」。

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