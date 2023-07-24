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僅1.55mm！iPhone 15史上最窄邊框打趴三星小米　網卻酸：就醬？

（示意圖／unsplash）

▲蘋果將在9月發表iPhone 15。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

目前有消息指出，今年度將推出的蘋果iPhone 15，將會採用智慧型手機史上最窄邊框的設計，厚度僅有1.55mm，就目前的Android大廠三星、小米都不曾推出過這麼窄的邊框設計。但不少網友卻不滿蘋果新機只有這樣的亮點，紛紛吐槽「就這樣？」

根據《富比世》報導指出，這次iPhone 15 Pro有可能會採取智慧型手機史上最窄邊框設計，海外知名爆料大神Ice Universe秀出iPhone 15系列手機的螢幕保護貼，從保護貼的所設計的邊框上就可以推斷，這次iPhone 15新機的邊框會十分的窄。

當時Ice Universe就表示，iPhone 15 Pro的邊框只有1.55mm，打破了小米13所寫下的1.81mm的紀錄，而且比較之下，新版iPhone 15 Pro的邊框也比Galaxy S23和iPhone 14 Pro薄約20%和30%。

iPhone 15 Pro Max與其他現行機種的邊框比較。（圖／翻攝自富比世）

▲iPhone 15 Pro Max與其他現行機種的邊框比較。（圖／翻攝自富比世）

雖說如此，但是當這篇報導的撰文者凱利（Gordon Kelly）將文章貼到自己的FB粉絲專頁上後，卻遭到大量的網友吐槽，就有網友表示「從圖片上我看不到有任何的新設計」、「我的天啊！我迫不及待要買iPhone 15，當大家把他誤會成是iPhone 14、13時，我會指著邊框讓他們好好看看」、「邊框變窄比較像是改善，感覺並不像是新設計」。

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