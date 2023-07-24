年度萬安演習北部率先登場　總統府、立法院周邊狀況曝

記者蘇晏男／台北報導

國軍2023年「萬安46號演習」今（24日）起配合「漢光39號演習」實施至28日，並率先由北部開始。今下午1時半防空警報大響，宣告維期1小時的演習登場，警方駐點引導車輛減速靠邊停，民眾則依引導，疏散至就近避難。《東森新媒體ETtoday》為讀者呈現演習期間，總統府、台北車站、立法院周邊路況。

▲北部24日實施萬安演習，總統府前凱達格蘭大道上近乎無人狀態。（圖／記者陳煥丞攝）

根據國防部規畫，萬安演習定於7月24日至28日，配合漢光演習實兵操演，北部（24日）、南部（25日）、東部及外離島（26日）、中部（27日）依序實施，各地區於演習當日下午1時半時至下午2時，實施警報發放、疏散避難及交通管制等實作演練，接著演習警報解除後，下午2時至下午2時半實施「災民收容救濟站」開設及災害救援演練。

對於此次萬安演習驗證重點，國防部全動署人力動員處處長朱森村說，將著重在防空疏散避難及災民收容救濟；前者由22個地方政府各擇1個鄉（鎮、市、區）驗證「車停，人就近疏散」及「實際進入防空疏散避難設施」，使民眾養成聽聞警報立即避難觀念，以建立全民防空意識；後者則為演習警報解除後，另增加30分鐘，由22個地方政府各開設1處災民收容救濟站，整合地方政府、慈善機構、團體及熱心志工，並盤點各項住宿、水電及物資等資源，以強化災民收容救濟量能。

▼立法院前中山南路的萬安演習街景。（圖／記者陳煥丞攝）