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杜蘇芮颱風進逼！北市水門若管制「只出不進」　4小時後拖吊車輛

記者黃聖庭／台北報導

杜蘇芮颱風未來路徑朝向台灣前進，北市工務局水利工程處提醒，今年起，市府管制疏散門「只出不進」4小時後，就會拖吊堤外滯留車輛，請市民務必提高警覺，注意颱風動態和疏散門管制訊息，停放於河川區內車輛的車主，可至台北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。

▲▼今年起管制疏散門「只出不進」執行4小時後，市府即展開堤外滯留車輛拖吊作業。（圖／台北市政府提供）

▲今年起管制疏散門「只出不進」執行4小時後，市府即展開堤外滯留車輛拖吊作業。（圖／台北市政府提供）

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▲▼請市民朋友注意疏散門啟閉訊息。（圖／台北市政府提供）

▲基十六號水門。（圖／台北市政府提供）

北市水利處檢查各項防汛設施的安全性，包括111.5公里的堤防、36座疏散門(3座防洪閘門、1座堤頂閘門、13座水密門)、88座抽水站、423部抽水機組、65座沉沙池(含閘閥門)及1147扇閘(閥)門。今日也啟動颱風前不定期巡查，確保堤防、疏散門、沉沙池、及抽水站於颱風侵襲前的安全性，落實防汛整備。

水利處呼籲，在颱風來襲前落實自主防災工作，檢查防水閘門(板)是否功能正常，並在颱風來之前試操作，當氣象局發布豪雨特報時，請立刻安裝完妥；至於尚未裝設防水閘門的民眾，則可先至各區公所領取沙包堆疊，以防止住家或地下室發生積淹水。另外，提醒民眾預先清除自家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，以維持排水暢通。

▲▼戀戀水綠 臺北水利 OR CODE。（圖／台北市政府提供）

▲戀戀水綠 臺北水利 OR CODE。（圖／台北市政府提供）

水利處也推薦市民打開LINE，將「戀戀水綠 臺北水利」 加為好友，訂閱「水情警報器」功能，可接收雨量警戒，第一時間展開自主防災，還可提供雨量、河川水位、雨水下水道水位、抽水站狀態、淹水點查詢等功能。

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