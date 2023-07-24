暗示郭台銘「大局為重」？　朱立倫：只為個人權位不該為民打拚

▲朱立倫出席國民黨中央評議委員會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨徵召失利後，持續拜會地方，更在臉書發文暗示「票投老虎、愛台灣」，期許發起一場「還政於民」的改革。國民黨主席朱立倫今（24）日出席第21屆中央評議委員會議，致詞時表示，只要有提名就一定會有遺珠，這沒有辦法，更意有所指稱「平心而論，今天如果還是為了個人的利益考量、個人的權益的權位的考量，真的不應該在台灣這塊土地來為人民打拚了」，再次喊話大局為重。

朱立倫指出，如果能夠讓兩岸和平，大家就要一起團結在一起，如果要搞台獨，要搞去「中」反「中」抗「中」，那就是要下架的對象，同樣的就是希望安定，其實所有的爸爸媽媽、所有的阿公阿媽、所有的家人，就是希望安居樂業，希望能夠國家安全，社會能夠安定，大家能夠安心、安全、安定。

另外，朱立倫在能源政策上也進一步說明，要光明的台灣、要有電的台灣，讓投資能夠進來，讓企業能夠安心，讓國際能夠放心，只有國民黨的能源政策是最穩健務實，而且是有充裕的國家安全的能源，同時符合節能減碳，大家共同的需求。核電，對於核一、核二、核三的延役，只有國民黨重新執政才能做到；對於所有不公不義的事情，要重啟特偵組，將來國民黨執政，能夠徹底的打擊黑金，把民進黨這8年來對台灣做的所有的弊案，所有不公不義的事情徹查到底，還給人民公道，這才是一個公平正義的台灣。

朱立倫喊話，只要能有相同的理念就要一起團結努力，這就是大聯盟，「不是為了權位，不是為了個人的利益！」平心而論，今天如果還是為了個人的利益考量、個人的權益的權位的考量，真的不應該在台灣這塊土地來為人民打拚了，「我們一定要為大局、為台灣人民共同的利益來努力，這才是我們共同的目標」。