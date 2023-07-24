搶當在野共主？柯文哲打槍「執政大聯盟」　朱立倫：他最近也忙

▲朱立倫出席國民黨中央評議委員會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨昨召開全代會，黨主席朱立倫喊出力促非綠團結，形成「執政大聯盟」，但被民眾黨總統參選人柯文哲打槍，藍白合應該是價值、理念的討論，不是權位的分配，「過去到現在從沒人跟我們談過，政策、價值理念是否相合」。對此，朱立倫今（24）日受訪表示，柯現階段很忙碌，但只要大家有共識，逐步堆疊起來，最後就會水到渠成。

朱立倫昨在全代會上拋出「執政大聯盟」構想，今天他出席國民黨中央評議委員會並接受媒體聯訪，被問到「執政大聯盟」是否已跟其他在野黨進行溝通？朱利用此時機對此做出進一步闡釋，朱表示，執政大聯盟必須要大家有共同理念、共同政策、共同想法，最重要希望和平、希望安定，沒人希望打仗，如果再讓民進黨走下去、再讓台獨橫行下去，就是兩岸走向戰爭。

朱立倫進一步指出，還要下定決心掃除台灣不公不義，另外，能源政策要有不缺電台灣，這些共同政策才是最重要的，在野朋友都心有戚戚焉，他強調，不是為了政治鬥爭、爭權謀利，是要讓大家過安定好日子，「秉持小我小一點，大我大一點，成功不必在我，成功一定有我，大家有共同理念，大聯盟就會越來越強。」

至於柯文哲說「從來沒有人來談過政策、價值理念」，朱立倫則回應，柯現階段也很忙碌，先從大家共同的政策理念，不管是立法院黨團或幕僚協調上面，大家都有共識，逐步推疊起來，相信最後就會水到渠成，但他認為，現在過程中，最重要的不要受到少數禍害者造成藍白對立或不合，「有些人當然希望藍白、在野越亂越好，想想是誰呢？可能就是每天在五星級飯店吃香喝辣吹冷氣的民進黨。」