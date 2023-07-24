▲國民黨23日舉行全代會，現場呈現團結氣勢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨全代會23日登場，會中通過提名新北市長侯友宜成為總統參選人，黨主席朱立倫也致詞喊話要組成「執政聯大盟」。對此，媒體人黃暐瀚24日就在臉書示警，「黨內願意團結，不等於明年已經勝選」，他也點出全代會上的疑點，朱立倫喊出「執政大聯盟」該怎麼組成？且總統參選人產生之後，主席就只是配角，不是主角。

黃暐瀚指出，昨天723國民黨全代會，如期如願徵召了侯友宜參選2024，看到曾經被換柱的「柱姐」前黨主席洪秀柱，四年前苦戰的「韓哥」前高雄市長韓國瑜，還有一直「大局為重」的「媽媽市長」台中市長盧秀燕，都出席了全代會，力挺了侯友宜，藍營小雞應該是暫時放下了胸口的大石。

「但黨內願意團結，不等於明年已經勝選」，黃暐瀚提到，侯友宜已經穩穩落後了兩個月，現在韓國瑜也挺了，黨內雜音也弱了，如果未來一個月，侯友宜的民調還是第三？該怎麼辦？要怎麼贏？他也表示，全代會上朱立倫高喊選後要組「執政聯盟」，讓他尤其感到突兀。

黃暐瀚舉出，朱立倫不是總統參選人，談怎麼組閣很奇怪，要喊也應該是侯友宜來喊，且還沒投票先喊「執政聯盟」，顯然國民黨對單獨過半，單獨組閣沒有信心；他再提到，侯友宜現在民調第三，真要組「執政聯盟」，理當由老三支持老二，加起來贏過老大，難道是老二自動放棄，把資源力量都送給老三？哪有這種道理？

黃暐瀚表示，總統參選人產生之後，主席的角色，就只是配角，不是主角，像今天《聯合報》頭版頭，居然是朱立倫當標題，真的怪到一個莫名其妙。