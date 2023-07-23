台南市祀典興濟宮下壇將軍聖誕　「乞虎・祈福」活動大受信眾歡迎

▲台南市祀典興濟宮為慶祝下壇將軍聖誕，舉辦「乞虎・祈福」活動，吸引全台各地的信眾踴躍報名參加，爭相迎請迷你可愛的小虎爺回家賜福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市祀典興濟宮為慶祝下壇將軍聖誕，23日上午舉辦「乞虎・祈福」活動，吸引全台各地的信眾踴躍報名參加，爭相迎請迷你可愛的小虎爺回家賜福。

祀典興濟宮從2012年開始雕造迷你虎爺神像供信眾迎請，每年的數量都會請虎爺公指示，今年是8尊，並在保生大帝飛昇當日請道長開光，接受香煙的薰陶，準備到幸運的信眾家中大顯神威。

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今年度共有160位報名參賽者，23日上午11時不到，即有許多信眾聚集在廟內等待報到，12時30分準時進行「乞虎祈福」擲筊杯活動。

依序分成單、雙號同時下場擲筊杯，第1人即以六聖杯的紀錄得到迎請的準資格，現場驚呼連連，氣氛緊張刺激。而今年的最高紀錄為來自高雄的陳郁川，高達7聖杯，最後有7位信眾第一輪首先出位，分別是陳宣達、程志平、陳冠廷、陳佩瑄、黃鈺富、羅紀威，確定獲得迎取小虎爺資格。

最後出現緊張局勢，同獲3杯的7人再進行第2輪比杯，結果又有3位信眾同獲兩杯，只得再進行第3輪。最後3位信眾分別擲出三杯、一杯及蓋杯，由本亭宮的蘇姓志工得到最後的入場券。2024年的迷小虎爺數量，由副董事長林淑華現場擲筊詢問虎爺，結果2024年還是以8尊迷你虎爺供信眾擲筊乞求。

祀典興濟宮「乞虎祈福」已成為一大亮點，有些信眾常在未能和虎爺結緣時相當失望，但是廟方強調「緣份」啦，今年沒有，明年再來，有的人甚至說已經連續多年摃龜，雖然無緣請小虎爺回家，但平日來興濟宮參拜大虎爺，也是一件美事。

有趣的是，有許多信眾，為了得到虎爺公的青睞，都會在擲杯的時候特別穿上其他宮廟虎爺相關的衣物或飾品，想要壯大聲勢，觀察下來，往往在擲筊時第一次擲出就遭到駁回蓋杯，就有人評論，或許本宮的虎爺公也是考驗信眾的忠誠度，畢竟「一山不容二虎」。所以呼籲明年想要來參加的民眾，憑自己和虎爺的緣份即可哦！