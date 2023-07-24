侯友宜內憂逐漸退去！　媒體人分析：現在是谷底反彈的天賜良機

▲國民黨全代會通過提名侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨全代會23日正式通過提名總統參選人侯友宜，會中更「三子」同台，包括台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜。資深媒體人黃揚明分析，侯友宜這一個月受的傷，不是自己人不挺，就是自己犯的錯，如今內憂逐漸退去，現階段是侯友宜谷底反彈天賜良機，而對民進黨來說，想要贏，侯友宜民調也不能太低。

黃揚明說，侯友宜當然還有很多需要克服的障礙與難題，但比起5月17日以後1個多月的亂流，現在真的已經算是「風平浪靜」，只是在這場選戰中，「躺平有兩種」，一是賴清德的民調在35％上下的天花板穩定領先，堪稱「躺著選」；侯友宜則是從6月以來都在20％上下穩定落後，「被打到躺平」。

黃揚明分析，侯友宜這一個月受的傷，幾乎都不是民進黨打的，現在內憂擺平，能否靠自己強起來才會是關鍵。兩個已取得門票的政黨與一位有鈔能力的無黨籍首富，三股在野勢力現階段將進入整合與否的深水區；既然是深水區，要克服的障礙就一個比一個難，首先第一道關卡，將是鴻海創辦人郭台銘決定獨立參選與否掀牌期限的9月中旬。

黃揚明指出，對民進黨而言，只有在野陣營支持者平均分裂，且多角化發展，賴清德才能輕鬆取勝。對賴清德勝選的最有利方程式為「柯文哲不能高、侯友宜不能垮、郭台銘不能少」的「三不原則」。因此，侯友宜民調若到8月底都還拉不起來，恐怕連民進黨支持者都會扼腕。