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社會 社會焦點 保障人權

女友和前任睡覺哭訴被欺負　現任男友怒打破他頭！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

高雄林姓女子與張姓男子為前男女朋友關係，分手之後仍同住在一起，她因為與張男睡覺時發生肢體接觸，於是向男友訴苦；魯男為了替女友出氣，2022年4月間持球棒、酒瓶毆打張男頭部。魯男一審被依傷害罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，檢方不滿提出上訴，但日前被橋頭地院法官裁定駁回，全案確定。

▲陝西男子因女兒不聽話，數度伸狼爪得逞。（示意圖／CFP）▲狼父趁妻子和繼子睡覺時，偷偷潛入女兒的房間「霸王硬上鉤」。（示意圖／CFP）

▲魯男不滿女友遭「欺負」，憤而持球棒、酒瓶毆打張男。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，魯男與林女是男女朋友，張男則是林女的前男友，兩人分手之後沒有搬家，而是同居一處，沒想到睡覺時發生肢體接觸，她覺得委屈，便將此事告知男友。

魯男為了替女友出氣，2022年4月21日清晨5時30分在高雄市某處與張男相約見面，接著抄起球棒、酒瓶就打，導致張男受有頭皮5公分撕裂傷、左耳中耳內膜積血、雙上肢挫傷等傷害。

雖然魯男聲稱只有攻擊張男的手臂和腳，頭部是對方自己撞傷的。但檢警認為，張男的頭部傷勢位於頭頂，該部位在一般人的日常生活中，難以自行碰撞造成傷害，加上醫院診斷證明及家人證詞，都證明這些傷勢是遭魯男以酒瓶及球棒攻擊所致。

魯男一審被依傷害罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，檢方不滿提出上訴。橋頭地院法官認為，一審量刑並無不妥，檢方上訴為無理由，應予駁回；至於緩刑的部分，由於雙方已經達成調解，但張男至今仍未原諒魯男，也不同意給予緩刑機會，因此沒有宣告緩刑，全案確定。

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