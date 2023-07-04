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社會 社會焦點 保障人權

短裙妹後座沒穿鞋襪喊「不能玩一玩就丟」　董娘見對話氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

張姓董娘指控，詹姓丈夫與蔡姓女員工發生婚外情，不僅互傳「你對我有責任，不能玩一玩就要把我丟給別人」等曖昧對話，蔡女還曾穿著短裙、未穿鞋襪，與丈夫一同坐在車後座，憤而決定提告求償20萬元。橋頭地院岡山簡易庭審理後，判蔡女應賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲張女抓包丈夫與蔡女一起坐在車後座。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

張女在判決書中主張，她與丈夫結婚超過30年，今年1月間意外在丈夫的LINE看見曖昧訊息，蔡女不僅傳訊息表達想念、撒嬌想要見面，還傳送「想抱抱」、「等你回來」、「我知道這是一段不正常的關係，但緣分就是這麼奇妙」、「你對我有責任，不能玩一玩就要把我丟給別人」等訊息，丈夫也曾回應「見面會捨不得」，因此起了疑心；結果同年2月4日就在某老街的停車場抓包蔡女與丈夫同坐在車後座，而且身穿短裙卻未穿鞋、襪，兩人顯然已經有「超友誼」的關係，憤而決定提告求償20萬元。

蔡女則辯稱，張女出示的LINE對話證據是違法取得，應該不能採用，而且那些訊息都是她單方面傳給詹男，詹男並未回應，所以她沒有侵害到張女的配偶權；至於同坐在車後座一事，當時兩人衣著完整，沒有發生任何侵害配偶權的事情。

橋頭地院岡山簡易庭認為，妨害他人婚姻關係的不法行為大多很隱密，不容易舉證，雖然張女確實曾截圖詹男的LINE對話紀錄，但查無違反詹男意願的情形，對隱私權侵害也很輕微，並未違反比例原則，因此認定LINE對話截圖具有證據能力。

法官接著指出，蔡女與詹男的LINE對話內容親密，雖然蔡女堅稱是自己單方面傳送訊息，但詹男並非沒有回應；而同坐車後座一事，從當時的照片看來，蔡女未穿鞋襪、詹男衣褲整齊，但參照上述LINE對話內容，仍足以認定兩人已有超越普通朋友關係的互動，且會動搖到詹男與張女的婚姻關係，考量到雙方的身分、地位、經濟能力等因素，最終判蔡女應賠償張女10萬元較為適當，全案仍可上訴。

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