新婚女師突變冷淡　夫見「雙人版下身失蹤照」氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

高雄李姓小學教務主任被指控外遇新婚的陳姓女老師，陳女的老公在2022年8月間發現妻子態度突然變得很冷淡，因此起疑，進而揪出這段婚外情，他還在妻子手機內發現一張「下身失蹤」裝扮的出浴照片，李男竟然也同框，氣得決定提告求償120萬元。橋頭地院法官審理後，判李男應賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲陳女外遇教務主任，因為態度突然變冷淡而被老公抓包。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

陳女的老公在判決書中主張，和妻子結婚大約半年，也就是2022年8月間，他突然發現妻子態度變得很冷淡，行徑也很可疑，經追問才知道妻子與李男因為業務往來接觸，日久生情，在外毫無避諱互相擁抱、摟腰，還傳送「抿嘴討拍」、「娶妳贖罪」、「教務主任上班時間公然調情」等親密訊息，妻子的手機內甚至有一張大腿以下赤裸的出浴照片，李男不僅同框，就連下半身也一樣光裸著，讓他大受打擊。

陳女的老公因為身心受創，至今仍需要前往身心科就診，抓包妻子外遇之後，也在同年12月底決定離婚。他表示，李男是小學老師也是教務主任，身為人師應該以身作則，遵循較高的道德標準，卻在明知雙方都有配偶的情況下，與他的妻子交往，因此決定提告求償120萬元。

對此，李男辯稱，和陳女的確是因為業務關係熟識，也知道彼此都已經結婚，兩人下班之後會與好友相約打球、閒聊，分享家庭生活、遇到的生活困境等等，偶爾在聊天過程中有牽手、相擁而泣等舉動，並非在外毫無顧忌擁抱、摟腰；況且陳女與老公觀念不同，時常發生爭執，女方態度轉為冷淡，並不完全是因為他的關係。

至於照片問題，李男表示，當時陳女穿著長版運動服及短褲，衣衫完整，他也是穿著短褲，只是因為坐姿僅拍到膝蓋的部分，並非真的下半身赤裸，造成陳女老公精神痛苦，他感到很抱歉，也願意當面對話溝通，無奈經濟所得有限，實在無力負擔120萬元的賠償金。

橋頭地院法官檢視李男與陳女的LINE對話紀錄，發現兩人在2022年8月間頻繁傳送親密訊系，包含「抿嘴討拍」、「摟腰抱抱」、「娶妳贖罪」、「教務主任上班時間公然調情」、「我給妳！帶妳去拍婚紗照」、「妳真的很傻亂嫁」、「真的想把妳載回高雄」等等，還曾傳送一張兩人頭靠著頭的合照並註記，「欠妳一個戒指」。

法官認為，李男和陳女都有各自的配偶，卻還是發展出「超友誼」的關係，並透過LINE隨時分享生活點滴、傾訴情意，種種行為確實侵害到陳女老公的配偶權，考量到雙方一個擔任教職、一個在外商公司擔任主管，最終判李男應賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。