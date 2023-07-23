國姓咖啡節首度移師橋聳雲天園區　幸運女千元買咖啡抱回PS5大獎

▲竹山鎮何小姐購買1000多元的咖啡，幸運抱走PS5大獎。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

第8屆南投國姓咖啡節熱鬧開幕，吸引來自各地數千好咖人士到場參與活動和消費抽獎，竹山鎮何小姐只花1000多元購買咖啡，就捧回PS5大獎，樂不可支。

「橋遊好咖 啡入雲端」活動昨天在國姓鄉高速公路8景之首的橋聳雲天綠雕園區登場，縣長許淑華出席代言，並與水土保持局南投分局長陳榮俊、國姓鄉長邱美玲、國姓鄉民代表會主席賴權藝一起手調檸檬咖啡氣泡冰飲，宣布咖啡節正式展開，縣議員吳國昌、陳宜君、蘇昱誠、石慶龍、蔡銘軒也到場共襄盛舉。

會場也人潮擠爆，爭相品嘗各家咖啡的特色與風味，人手一袋，買氣相當高，現場的「好客商品」也呈現濃濃客庄風情，深受遊客喜愛；而開幕式剛結束，就傳出大獎PS5主機得主出爐，許淑華親自致賀，並將大獎送給來自竹山鎮的何小姐。

許淑華表示，南投國姓咖啡節活動已邁入第8屆，是在地咖啡產業重大盛事，縣府希望在地產業能與在地觀光景點結合，因此今年活動移師在地特色景點橋聳雲天綠雕園區辦理，對產業及觀光深具意義，並融入咖啡、農業及花卉等多元文化元素加值，不僅成為客庄文化及產業最好的宣傳，也帶動遊客前來樂遊客庄，品嘗在地特產及好風情；目前全縣種植咖啡面積約188公頃，國姓鄉咖啡面積約佔84公頃，且為具有產地認證的鄉鎮，在鄉公所用心推廣下，相信能大幅提高國姓咖啡曝光率。

邱美玲表示，未來希望與縣府更密切合作，將活動辦得更盛大，讓全國民眾都能沅浸在客家風情及文化洗禮之中，品嘗咖啡、客家美食，買到道地農特產品，也希望民眾能多利用週休二日多來國姓旅遊觀光，深度體驗客庄風情；陳樂俊也表示，水保局以「優遊農村」協助國姓鄉咖啡產業發展，同時為確保台灣精品咖啡的市場，也協助國姓鄉導入咖啡莊園改造、青年咖啡職人輔導，今年度還透過國姓咖啡旅遊路線的推廣，與國姓咖啡節共同合作，將國姓鄉兩大休區「糯米橋休閒農業區」及「福龜休閒農業區」納入遊程的核心主軸，延伸國姓的旅遊軸帶，帶動產業與農遊觀光發展。

會場除了好喝好吃好玩的咖啡市集，舞台區的表演也精采接力，「世雯民族舞蹈團」擔綱開幕演出，下午打頭陣的客家新聲金曲創作歌手「黄宇寒」，也以客語融合電子音樂、搖滾、民謠等悅耳歌曲帶動高潮；街頭藝人周子益歡樂秀、出身南投在地的台語嘻哈天團 「草屯囝仔」接力演出，高潮迭起，掌聲不斷。