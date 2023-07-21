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【廣編】黑松C＆C ╳plain-me聯名商品夏日度假必備　參加活動再抽東京雙人行

▲▼黑松C&C,plain-me,抽獎,聯名,夏日,氣泡飲。（圖／業者提供）

▲C&C與plain-me聯手打造一系列可愛吸睛的商品。

圖、文／黑松C&C提供

黑松C&C以豐富果味加上清爽暢快的氣泡備受年輕人喜愛，今年又帶來更多趣味和驚喜！延續「自己的假自己FUN」的品牌主張，希望大家能盡情享受自己的假期，今年夏天找上服裝風格選貨品牌plain-me合作，運用描繪夏日旅行意象的「Vacation C&C with plain-me」專屬手繪插圖，打造以C&C經典的檸檬、葡萄口味推出的黃色、紫色元素的限定短TEE及PM旅行小包，還有刺繡短褲、拼色老帽、玻璃手拿杯及超細纖維毛巾，每一款商品從材質到色彩都帶來清新的舒適體驗，即日起於全台plain-me門市及官網開賣！在放假出遊的時刻，暢飲C&C氣泡飲、穿上plain-me，一起享受消暑沁涼的美好假期。

除了在plain-me門市及官網可以買到這些百搭的聯名商品，C&C也推出「C＆C潮玩衣波」活動，8/8（二）前購買PET500ml C&C檸檬/葡萄氣泡飲並至黑松LINE官方帳號成功綁定或註冊會員，登錄活動瓶蓋序號立即送plain-me 200元折價金，還有機會抽中東京迪士尼雙人行、plain-me 5,000元購物金及C&C×plain-me聯名商品。登錄在7-ELEVEN購買C&C氣泡飲的發票還可抽獨家聯名禮盒，一次將多款聯名商品帶回家！

plain-me實體門市也有專屬活動，單筆消費內含聯名商品即贈C&C氣泡飲一瓶，拍照上傳與C&C產品的穿搭照，也有機會獲得5,000 點購物金。假期旅行就趁現在，快打開C＆C氣泡飲，穿上plain-me，一起搭配假日的清涼暢快，打造夏季新時尚！

【C＆C潮玩衣波】活動網站：https://campaign.heysong.com.tw/cc20230531
plain-me官方網站：https://www.plain-me.com/

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