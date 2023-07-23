偉大客家提燈者！詩人葉日松濃烈鄉土情懷　捐畢生作品給故鄉

▲葉日松（左二）拜會富里鄉公所表示，願捐出畢生心血文學作品及相關手稿等珍貴文物。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

葉日松老師1936年生於富里鄉，自幼熱愛文學，年輕時寫散文、寫詩，花蓮師專畢業，服務教育界近四十年；1993年自花崗國中退休，便以客家文學寫作為職志，平均一年出版一本客家詩集，並繼續在教育界及文藝界作播種的工作。

葉日松長期推廣客家文化，透過電台、電視台和講台，不遺餘力地教化民眾和學子。著作有『葉日松自選集』、『葉日松童詩集』、『回故鄉看晚霞』、『北海詩情』、『秀姑巒溪的幽情』、『童詩開獎』、『花開滿蓮城』、『我們一起寫童年』『生命的唱片』等五十多本書籍，作品被翻譯成韓、日、英等國文字，並獲行政院新聞局、台北市新聞處、台灣省教育廳列為優良課外讀物；曾任台灣省作家協會詩歌委員會副主任委員、青溪學會理事長、青年寫作協會會會長，更代表我國出席中韓作家會議、亞洲作家會議以及世界詩人大會。其優良事蹟已列入『中華民國現代名人錄』、『當代作家名錄』，為國際知名文學創作家。

▲▼葉日松攝於「葉日松文學館」前與館內。

葉日松表示，本次會將其畢生心血文學作品及相關手稿等珍貴文物捐贈予富里鄉，係因為對富里這片土地有著深厚的情感，自幼成長於斯，在其80餘年歲月裡，最難以忘懷的回憶就是富里的土地，對家鄉有著相濡以沫的情感。

葉日松許多著作詩歌散文，皆以富里鄉為題材，近30年來更創作許多客家童謠、詩詞及歌謠作品，著名作品，手稿約100多件已流傳到國際，有著非常珍貴的文化價值，他的期盼是將畢生心血收藏於故鄉富里鄉。

葉日松近幾年來每年出版一本客家書籍，致力於文藝創作不輟，期盼能鼓勵青年學子寫作提升語文能力。葉日松謙虛的形容自己就像一根火柴為點燈的人，有需要他的時候他就發亮。期望在人生有限的歲月裡為故鄉貢獻棉薄之力。更希望能將其畢生作品在富里鄉舉辦展覽，讓所有喜愛文學的民眾皆能共賞，進而打開富里鄉的國際知名度。

江東成鄉長表示：「葉日松老師是馳名中外的文學家，葉老師願意將他畢生重要的心血作品，包括手稿及重要文學作品無條件捐贈給富里鄉做公開展示及保存，將文化源源不斷的流傳下去，他感到非常的感動與感謝，也替鄉親感到非常驕傲，並且會將其作品珍藏於所內，後續與葉老師做聯繫，將其作品公開展示讓所有鄉親皆能共同來觀賞國際文學大師葉日松老師之畢生之作。」

