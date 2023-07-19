花蓮購物節開放登錄！消費滿百可抽獎　逾千特約店家參與回饋

▲特約商家已陸續張貼活動識別貼紙，民眾可憑店家購物節專屬貼紙或於官網搜尋確認。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推出花蓮購物節「夏拼購物，滿載而歸」迎接盛夏，即日起開放消費登錄！民眾只要於特約商店消費滿佰即可參加，活動總計為期12週，週週抽獎。

花蓮縣府表示，獎項包含石頭掃地機器人、MacBook Pro、iPhone手機、Marshall藍牙喇叭、Dyson吹風機以及花蓮在地特色伴手禮組成的「洄瀾豪禮」等超過百項好禮，讓民眾擁有一個充滿驚喜和樂趣的盛夏購物體驗。

目前特約商家已陸續張貼活動識別貼紙，民眾可憑店家購物節專屬貼紙或於官網搜尋確認特約店家，即日起至特約店家消費，掃碼登錄，活動將逐週依序於花蓮北、中、南區抽出幸運兒，由北區登錄抽獎打頭陣，第一梯次於7月26日晚上8時於官網抽出第一波的幸運兒。另外，7月底恰逢「2023花蓮縣原住民聯合豐年節」，活動加碼抽出家樂福禮券5,000元兩名，與幸運民眾一起「慶豐年」！

縣長徐榛蔚重視在地產業發展，特別透過活動與民眾分享花蓮各式特色產品，同時協助青創業者增加曝光機會，規劃出「洄瀾豪禮」。第一波將抽出「夏戀海味組」，由花蓮知名食魚教育推廣業者「洄游吧」的「夏之·海味」組合，包含飛魚背開魚片、雨傘旗魚菲力、牛港魚菲力等等的新鮮魚產；再加上海洋教育推手「多羅滿」的賞鯨體驗船票2張，讓民眾歡度盛夏的同時也能對花蓮特有的海洋文化有更深度的認識，未來陸續推出由花蓮在地特色作物組成的「料理達人組」、醬料澎湃包「油你分享組」以及小農特色商品「花蓮午茶組」，用不同組合的花蓮豪禮帶給參與抽獎的民眾驚喜與樂趣。

為響應環境永續，推廣無紙化消費，今年新增電子發票同步登錄功能，歡迎民眾多多利用；免開發票的商行商號或攤商，消費請拍照佐證上傳，對於活動有任何疑問歡迎洽詢專線0930-309672 林小姐。

活動官網 https://hlgo.tw/