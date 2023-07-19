　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮購物節開放登錄！消費滿百可抽獎　逾千特約店家參與回饋

▲▼特約商家已陸續張貼活動識別貼紙，民眾可憑店家購物節專屬貼紙或於官網搜尋確認。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲特約商家已陸續張貼活動識別貼紙，民眾可憑店家購物節專屬貼紙或於官網搜尋確認。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推出花蓮購物節「夏拼購物，滿載而歸」迎接盛夏，即日起開放消費登錄！民眾只要於特約商店消費滿佰即可參加，活動總計為期12週，週週抽獎。

▲▼特約商家已陸續張貼活動識別貼紙，民眾可憑店家購物節專屬貼紙或於官網搜尋確認。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣府表示，獎項包含石頭掃地機器人、MacBook Pro、iPhone手機、Marshall藍牙喇叭、Dyson吹風機以及花蓮在地特色伴手禮組成的「洄瀾豪禮」等超過百項好禮，讓民眾擁有一個充滿驚喜和樂趣的盛夏購物體驗。

▲▼特約商家已陸續張貼活動識別貼紙，民眾可憑店家購物節專屬貼紙或於官網搜尋確認。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

目前特約商家已陸續張貼活動識別貼紙，民眾可憑店家購物節專屬貼紙或於官網搜尋確認特約店家，即日起至特約店家消費，掃碼登錄，活動將逐週依序於花蓮北、中、南區抽出幸運兒，由北區登錄抽獎打頭陣，第一梯次於7月26日晚上8時於官網抽出第一波的幸運兒。另外，7月底恰逢「2023花蓮縣原住民聯合豐年節」，活動加碼抽出家樂福禮券5,000元兩名，與幸運民眾一起「慶豐年」！

▲▼特約商家已陸續張貼活動識別貼紙，民眾可憑店家購物節專屬貼紙或於官網搜尋確認。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚重視在地產業發展，特別透過活動與民眾分享花蓮各式特色產品，同時協助青創業者增加曝光機會，規劃出「洄瀾豪禮」。第一波將抽出「夏戀海味組」，由花蓮知名食魚教育推廣業者「洄游吧」的「夏之·海味」組合，包含飛魚背開魚片、雨傘旗魚菲力、牛港魚菲力等等的新鮮魚產；再加上海洋教育推手「多羅滿」的賞鯨體驗船票2張，讓民眾歡度盛夏的同時也能對花蓮特有的海洋文化有更深度的認識，未來陸續推出由花蓮在地特色作物組成的「料理達人組」、醬料澎湃包「油你分享組」以及小農特色商品「花蓮午茶組」，用不同組合的花蓮豪禮帶給參與抽獎的民眾驚喜與樂趣。

▲▼特約商家已陸續張貼活動識別貼紙，民眾可憑店家購物節專屬貼紙或於官網搜尋確認。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為響應環境永續，推廣無紙化消費，今年新增電子發票同步登錄功能，歡迎民眾多多利用；免開發票的商行商號或攤商，消費請拍照佐證上傳，對於活動有任何疑問歡迎洽詢專線0930-309672 林小姐。

活動官網 https://hlgo.tw/

ET快訊
老婆涉賄選！　議員被判當選無效
大谷翔平成史上第1人！　改寫91年紀錄
陳耀訓蛋黃酥秒殺！　網路出現黃牛價「最高2300元」
快訊／陳紫渝認愛了！「跟涂先生正交往中」
張震嶽罕見放閃！　十指緊扣「漂亮老婆」現身
桃園獨臂獼猴死亡！　圍捕過程曝光
NONO涉性侵黑道介入？　網揭「自導自演」1疑點
LIVE／最美里長開房直擊！新歡正面曝　NONO傳離婚經紀人
叛逃北韓　美軍長相曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

投資健康不後悔　屏東警員健身中心7／19正式啟用

阻絕登革熱　台東縣正式啟動「孳生源清除日」

戒癮者為康復努力！重返社會常陷孤獨與疏離　支持陪伴是關鍵

台南運將警員攜手接力　助臨盆孕婦7分鐘到醫院...母子均安

台南地院為便利民眾洽公　向台南市政府爭取設立YouBike 租賃站

花蓮購物節開放登錄！消費滿百可抽獎　逾千特約店家參與回饋

全國技能競賽公東高工成績亮麗　1金1銅3優勝2佳作

10年前結緣！許淑華重遊浙江富陽　見證公望兩岸圓緣園落成

墾丁國家公園《燈塔：生命與舞》　舞蹈家簡佩如feat.雕塑家康木祥

「一開門就來」屏東男坐農會7hrs不走　內埔警出奇招奏效

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

敢告NO哥就處理 小紅老師發不自殺聲明｜20230718 ET午間新聞

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

投資健康不後悔　屏東警員健身中心7／19正式啟用

阻絕登革熱　台東縣正式啟動「孳生源清除日」

戒癮者為康復努力！重返社會常陷孤獨與疏離　支持陪伴是關鍵

台南運將警員攜手接力　助臨盆孕婦7分鐘到醫院...母子均安

台南地院為便利民眾洽公　向台南市政府爭取設立YouBike 租賃站

花蓮購物節開放登錄！消費滿百可抽獎　逾千特約店家參與回饋

全國技能競賽公東高工成績亮麗　1金1銅3優勝2佳作

10年前結緣！許淑華重遊浙江富陽　見證公望兩岸圓緣園落成

墾丁國家公園《燈塔：生命與舞》　舞蹈家簡佩如feat.雕塑家康木祥

「一開門就來」屏東男坐農會7hrs不走　內埔警出奇招奏效

不選的人最大　這才是郭台銘的利基

熊熊閃婚「證婚人是超大咖遊戲董座」關係起底！2女神到場也哭了

投資健康不後悔　屏東警員健身中心7／19正式啟用

館長直播狂罵舉牌小女生　吳欣岱：中華文化噁心的一點表露無疑

話題女王嚴淑明回來了！　只穿內衣「火辣洩透視雙球」近照曝光

69歲聽障小黃駕駛撞死人　4個月前剛體檢合格！公總：肇因是未停讓

28歲國際超模出國驚傳「過海關遭拘捕」！行李藏大麻　經紀人急發聲

理髮師偷錢...還對女同事下藥「神秘液體」　辯：想看效果如何

老婆選鄉代「千元買2票」省開支！　嘉縣議員陳文忠被判當選無效

免排隊爽吃7大美食！捷絲旅8月升級早餐內容　喜來登、雲朗送88禮

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

三重後竹圍公園新風貌　臘腸狗主題遊具超吸睛

迎接世客博　青埔四大建設陸續完工

新北提前完成24組抽水機組更新

交通處罰記點新規定　1年內記12點吊照2個月

三峽納涼季開跑　消暑茶點飲搶先嚐

婦人心臟病突發求救卻報錯地址

南警埋伏查獲白牌車取簿手

停白線也可能吃罰單　中壢200車主挨罰

男久坐農會不走　內埔警出奇招奏效

偏鄉小黃狗骨折　新北動保處手術救回

南投縣政府提醒平均地權條例修正重點

新北消防夏令營開跑　400名小朋友匍匐在地

瘤野螟現蹤　高雄農改場籲農友加強防治

更多熱門

相關新聞

長輩能存錢年輕人不能　11項比較曝光

長輩能存錢年輕人不能　11項比較曝光

年輕人經常被歸類為是所謂的「窮忙族」、「月光族」，也就是每個月辛苦工作賺來的薪水，卻一下就花光，幾乎存不了錢，但是在網路上流傳了一份表格，分析為什麼長輩存得到錢，年輕人卻存不到錢，總共有11個項目進行比較。相關話題引發正反兩方的論戰。

L'uxpresso台南晶英酒店攜手合作

L'uxpresso台南晶英酒店攜手合作

陸上半年哪種消費最好？

陸上半年哪種消費最好？

車亂停私人地慘遭「封鎖線封印」

車亂停私人地慘遭「封鎖線封印」

花蓮購物節7 /14開跑　消費滿百週週抽大獎

花蓮購物節7 /14開跑　消費滿百週週抽大獎

關鍵字：

購物節登錄消費滿百抽獎特約店家回饋

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

最美里長陳紫渝「超壯新歡身份曝光」！

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

一番賞剩8格卻有6張籤　情侶包套後氣炸

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面