【廣編】解鎖頂級套房！L'uxpresso與台南晶英酒店攜手合作　帶來最高質感旅遊享受

圖、文／L'uxpresso提供

無論何時何地都需要懂得停下腳步，用心細細品味生活中的每個珍貴時刻。正如L'uxpresso所相信的，生活不僅僅是簡單的享受，更是一場細膩的講究。L'uxpresso精品咖啡攜手台南晶英酒店，從7月17日至8月8日期間，到7-11購買L'uxpresso精品咖啡，即有機會享受台南晶英酒店貴賓樓層的頂級住宿，為您的夏日之旅添上前所未有的奢華與品味。

L'uxpresso來說比照咖啡廳義式咖啡機的講究，採用了獨步業界的9Bar高壓萃取技術，保留完整Crema咖啡脂，濃郁深焙咖啡Double Shot融合鮮奶，口感更加深層濃厚，將咖啡廳的水準複製於冷藏咖啡中。

L'uxpresso攜手台南晶英酒店共呈奢華旅程，推開套房大門的瞬間，可立刻感受到令人驚艷的設計與氛圍，首獎套房所在的「晶英貴賓樓層」提供專屬的入住及餐飲服務，讓賓客體驗最貼心的禮遇。前往7-11購買「L'uxpresso精品咖啡」，並在活動官網登錄發票，即可參加本次抽獎活動， L'uxpresso 將會每週抽出台南晶英酒店住宿券，活動期間入住的賓客，每房還可享受L'uxpresso精品咖啡，讓你在旅途中得到完美的咖啡體驗。

• 消費發票期間112/07/17 (一) - 112/08/08 (二)

• 有效登錄期間 112/07/17 (一) - 112/08/08 (二)

詳細活動資訊及相關辦法請見活動官網：https://bit.ly/44momsf

