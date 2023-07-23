郭台銘發文稱「民意大於黨意」　陳玉珍：相信他會做最好決定

▲陳玉珍23日出席國民黨全代會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨今（23日）全代會正是提名新北市長侯友宜參選2024總統，與此同時，鴻海創辦人郭台銘在臉書報告自己未來動向，並強調真實的民意永遠大於黨意。對此，國民黨立委陳玉珍表示，郭台銘的中心思想沒有改變，且本來民意就是黨意，想要下架民進黨，就必須團結在野力量。對於是否支持郭台銘獨立參選？陳玉珍說，相信郭會做為改變國家最好的決定。

陳玉珍23日上午出席國民黨中常會，並於會後接受媒體聯訪。針對郭台銘今臉書發文，陳玉珍表示，郭台銘的中心思想沒有改變，就是希望台海要遠離戰爭、兩岸和平，也盼望政黨要輪替下架民進黨，並會和人民站在一起，讓國家發生改變。

對於郭台銘臉書文提及民意大於黨意，陳玉珍說，本來民意就是黨意，所以需要大家一起努力，想要下架民進黨，就必須團結在野力量，「我想有智慧的各陣黨高層，有志改變國家的人們都會共同努力」。

由於侯友宜與郭台銘8月23日都將到金門，媒體追問陳玉珍，是否會促成兩人談合？陳玉珍說，823對中華民國是很重要的日子，也是很好的時機，希望關心國家發展的，尤其是可能的總統候選人們，都能一起到金門來，發表對兩岸和平、台海局勢未來的想法。

媒體追問陳玉珍是否會幫侯友宜勸郭台銘不要參選？陳玉珍表示，她沒有能力勸誰要不要參選，但她相信不管侯友宜或郭台銘，都是一心為國家，也希望台海和平，包括民眾黨主席柯文哲一起來努力。媒體再問是否支持郭台銘獨立參選？陳玉珍說，相信郭會做為改變國家最好的決定。