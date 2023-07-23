觀察／全代會撇換侯拔朱聲浪　韓國瑜談話助侯友宜「定於一尊」

▲韓國瑜、盧秀燕、侯友宜合體，來到全代會最高潮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／新北報導

在一片「換侯」、「拔朱」的風聲鶴唳之中，國民黨今（23）日召開全代會，全場上千位黨代以起立鼓掌方式，1分鐘就讓侯友宜正式取得2024總統大選參賽資格；而臨時動議階段，所謂換侯提議也是靜悄悄，堪稱「輕舟已過萬重山」。最重要的是高雄市前市長韓國瑜不僅熱情的與侯相擁，還說出支持侯友宜下架民進黨，這一幕透過媒體強力放送，也為侯注入一劑強心針。只是鴻海創辦人郭台銘今透過臉書，暗指可能參選，再加上挺郭議長與中常委缺席，也讓全代會看似團結表象下，依然暗潮洶湧。

為了在全代會展現大團結氣勢，黨中央積極邀請前任黨主席、現任執政縣市首長及高雄市前市長韓國瑜等黨內要角出席。只見侯友宜今早8時45分一抵達會場，就在大門口外頂著烈日守候韓國瑜。韓一抵達，侯立即迎上，兩人熱情相擁。侯友宜說，今天所有參加全代會的人，都是力挺自己參選總統，所以站在門口歡迎他們。但尷尬的是，現場有民眾「偷放砲」，高喊一句「韓國瑜選總統」。

儘管如此，正如立法院前院長王金平對侯友宜的勉勵，「腰要軟、腳要勤、腦要清、心要熱」，侯今早在外頭守候韓國瑜，果然產生正面效果，台南韓友會召集人「挑大師」便在場揮動大旗，並鼓舞支持者大呼「侯友宜凍蒜」。而受到侯的熱情相迎，韓國瑜今天就清晰表態，「希望在國民黨推出的總統候選人侯友宜的領導之下，下架民進黨」。

▲今年國民黨全代會風平浪靜的結束。（圖／記者屠惠剛攝）

除了萬眾矚目的韓國瑜，前總統馬英九則在9時27分陪同侯友宜「大進場」，全程走了約5分鐘，象徵「藍軍總統一棒接一棒」。全代會正式開始後，在主席朱立倫的主持帶領下，全場起立一致鼓掌歡呼通過侯友宜的提名案，正式代表國民黨角逐2024總統大選，全程只用了1分鐘。而侯友宜以總統參選人身份致詞時，不只特別感謝韓國瑜到場，更引用韓金句「莫忘世上苦人多」，此話一出，全場歡聲雷動。侯友宜處處以韓為尊，無非是想破除外界兩人還有心結的傳聞。

本次全代會之前，「換侯」、「拔朱」之說傳聞不斷，且是要在「一般提案及臨時動議」階段發難。黨中央對此顯然早有防堵，事前具體統計黨代表出缺席人數，並由挺侯大將、侯競辦組織召集人曾銘宗坐鎮會議主席。果不其然，當進入「一般提案及臨時動議」階段時，除了6個一般提案外，現場並無黨代表提出臨時動議，讓「換侯」、「拔朱」之說消弭於無形。

▲韓國瑜出席全代會相挺侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

侯友宜雖有驚無險的挺過全代會，但不代表自此一帆風順。郭台銘趕在全代會前發文稱「真實的民意永遠大於黨意」，暗喻「雖千萬人吾往矣」被解讀為「類參選」，而一票挺郭派議長、中常委也都缺席，可見侯友宜勢必還有延長賽要打。

全代會對侯友宜而言是一個分水嶺，他既正式獲得黨提名，短期之內應可杜悠悠之口，但是接下來這半年侯友宜要如何為自己拼出一番局面，讓民調能夠往上走，這是非常嚴肅的課題，畢竟時間是不等人的。