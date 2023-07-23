　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀察／全代會撇換侯拔朱聲浪　韓國瑜談話助侯友宜「定於一尊」

▲▼國民黨全代會 韓國瑜 盧秀燕 侯友宜合體。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜、盧秀燕、侯友宜合體，來到全代會最高潮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／新北報導

在一片「換侯」、「拔朱」的風聲鶴唳之中，國民黨今（23）日召開全代會，全場上千位黨代以起立鼓掌方式，1分鐘就讓侯友宜正式取得2024總統大選參賽資格；而臨時動議階段，所謂換侯提議也是靜悄悄，堪稱「輕舟已過萬重山」。最重要的是高雄市前市長韓國瑜不僅熱情的與侯相擁，還說出支持侯友宜下架民進黨，這一幕透過媒體強力放送，也為侯注入一劑強心針。只是鴻海創辦人郭台銘今透過臉書，暗指可能參選，再加上挺郭議長與中常委缺席，也讓全代會看似團結表象下，依然暗潮洶湧。

為了在全代會展現大團結氣勢，黨中央積極邀請前任黨主席、現任執政縣市首長及高雄市前市長韓國瑜等黨內要角出席。只見侯友宜今早8時45分一抵達會場，就在大門口外頂著烈日守候韓國瑜。韓一抵達，侯立即迎上，兩人熱情相擁。侯友宜說，今天所有參加全代會的人，都是力挺自己參選總統，所以站在門口歡迎他們。但尷尬的是，現場有民眾「偷放砲」，高喊一句「韓國瑜選總統」。

儘管如此，正如立法院前院長王金平對侯友宜的勉勵，「腰要軟、腳要勤、腦要清、心要熱」，侯今早在外頭守候韓國瑜，果然產生正面效果，台南韓友會召集人「挑大師」便在場揮動大旗，並鼓舞支持者大呼「侯友宜凍蒜」。而受到侯的熱情相迎，韓國瑜今天就清晰表態，「希望在國民黨推出的總統候選人侯友宜的領導之下，下架民進黨」。

▲▼國民黨全代會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今年國民黨全代會風平浪靜的結束。（圖／記者屠惠剛攝）

除了萬眾矚目的韓國瑜，前總統馬英九則在9時27分陪同侯友宜「大進場」，全程走了約5分鐘，象徵「藍軍總統一棒接一棒」。全代會正式開始後，在主席朱立倫的主持帶領下，全場起立一致鼓掌歡呼通過侯友宜的提名案，正式代表國民黨角逐2024總統大選，全程只用了1分鐘。而侯友宜以總統參選人身份致詞時，不只特別感謝韓國瑜到場，更引用韓金句「莫忘世上苦人多」，此話一出，全場歡聲雷動。侯友宜處處以韓為尊，無非是想破除外界兩人還有心結的傳聞。

本次全代會之前，「換侯」、「拔朱」之說傳聞不斷，且是要在「一般提案及臨時動議」階段發難。黨中央對此顯然早有防堵，事前具體統計黨代表出缺席人數，並由挺侯大將、侯競辦組織召集人曾銘宗坐鎮會議主席。果不其然，當進入「一般提案及臨時動議」階段時，除了6個一般提案外，現場並無黨代表提出臨時動議，讓「換侯」、「拔朱」之說消弭於無形。

▲▼國民黨全代會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜出席全代會相挺侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

侯友宜雖有驚無險的挺過全代會，但不代表自此一帆風順。郭台銘趕在全代會前發文稱「真實的民意永遠大於黨意」，暗喻「雖千萬人吾往矣」被解讀為「類參選」，而一票挺郭派議長、中常委也都缺席，可見侯友宜勢必還有延長賽要打。

全代會對侯友宜而言是一個分水嶺，他既正式獲得黨提名，短期之內應可杜悠悠之口，但是接下來這半年侯友宜要如何為自己拼出一番局面，讓民調能夠往上走，這是非常嚴肅的課題，畢竟時間是不等人的。

ET快訊
增強長胖了！靠台恐達強颱　周三起威脅最大「3地影響最劇」
快訊／新店淹水警戒！　時雨量破64毫米　
快訊／國家警報狂響！14縣市豪大雨特報　暴雨襲新北
孫安佐分手阿乃首露面　整個人瘦了一圈　
購物中心熱水管爆裂　俄4員工活活燙死
水有怪味！　水塔竟被投老鼠藥
獨／遭《不熙娣》班底爆「私下嘲諷」！　她還原真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北流1.9億爭議款延燒！鄭文燦拿高流類比　李四川反擊「不一樣」

北流1.9億爭議！被黃珊珊批混淆視聽　李四川澄清：未說柯文哲沒編預算

太歲頭上動土？詐騙集團假冒陳建仁　假借「贈書」騙個資

遺憾林秉宥一再打擊官兵士氣　國防部：美軍戰鬥背心也非防穿刺

全代會侯友宜、韓國瑜3度擁抱　他分析「有加分」：未來要做的還很多

觀察／全代會撇換侯拔朱聲浪　韓國瑜談話助侯友宜「定於一尊」

衡山指揮等指管中斷無法掌握共機？　國軍：僅影響直通語音及數據傳輸

全代會侯韓合體相擁　媒體人讚：韓國瑜成全大我，侯友宜放下小我

杜蘇芮侵台機率高！北捷防颱部署　瞬間陣風若達標將「暫停營運」

郭台銘發文稱「民意大於黨意」　陳玉珍：相信他會做最好決定

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

車主路邊發現可愛狗狗❤　熱情打招呼後牠竟跳上車

林志玲看AKIRA演出超投入　幫老公打100分...邱瓈寬噹爆XD

AKIRA帶團員來台推麻辣鴨血.烏骨雞　路上見林志玲廣告「他」突喊加油

幸福！好命柴柴生日吃牛排大餐　全家人圍繞為壽星汪鼓掌唱歌❤

北流1.9億爭議款延燒！鄭文燦拿高流類比　李四川反擊「不一樣」

北流1.9億爭議！被黃珊珊批混淆視聽　李四川澄清：未說柯文哲沒編預算

太歲頭上動土？詐騙集團假冒陳建仁　假借「贈書」騙個資

遺憾林秉宥一再打擊官兵士氣　國防部：美軍戰鬥背心也非防穿刺

全代會侯友宜、韓國瑜3度擁抱　他分析「有加分」：未來要做的還很多

觀察／全代會撇換侯拔朱聲浪　韓國瑜談話助侯友宜「定於一尊」

衡山指揮等指管中斷無法掌握共機？　國軍：僅影響直通語音及數據傳輸

全代會侯韓合體相擁　媒體人讚：韓國瑜成全大我，侯友宜放下小我

杜蘇芮侵台機率高！北捷防颱部署　瞬間陣風若達標將「暫停營運」

郭台銘發文稱「民意大於黨意」　陳玉珍：相信他會做最好決定

外籍女傭遭虐死「只剩24kg」！手法超狠毒　新加坡母女下場慘了

杜蘇芮颱風逼近　林務局籲暫勿前往山區活動

全台24家醫院免費腹部超音波　檢出125人有病灶...4人有肝腫瘤

孫安佐開砲檢察官「告不了我」！怒轟政府：做錯事不要硬找面子

不只B、C肝！醫警告「脂肪肝」也會致癌：篩檢驚見超過半數都有

夏季吃鰻魚補精氣　首選外銷優鰻在雲林！

台中品牌建商舉辦「成人版的暑假作業」　邀200住戶進電影院　

羅昂受傷3本土待命　古林睿煬滑倒不適但問題不大

快訊／新北市新店區時雨量破64毫米　列淹水警戒

俄軍再轟敖德薩！烏克蘭東正教「聖地教堂」被毀　至少1死19傷

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

政治熱門新聞

李昌鈺捏造證據　他質疑：那兩顆子彈呢

郭台銘2024選不選？　支持者看「4表情符號」喊：我們明白了

選定了？　郭台銘全代會前發文：雖千萬人吾往矣

快訊／全代會無異議鼓掌通過　國民黨5分鐘迅速提名侯友宜

快訊／韓國瑜現身全代會與侯相擁　韓：盼侯友宜領導下架民進黨

一見韓國瑜攬牢牢　侯友宜認4年前很「歹勢」：感謝國瑜兄弟

國民黨全代會登場　郭台銘「報告下一步」：我要扮演帶來改變的角色

軍安總隊士官涉性騷女士官　國防部懲處出爐

成年禮金擴大發放！陳建仁宣布：明年16歲至22歲都能領

國民黨2024能否打勝仗？　媒體人曝最大問題：弄掛自己人

低薪是國家產業出問題！　柯文哲：台灣的錢沒有放在對的地方

侯友宜全代會致詞「隻字未提郭台銘」　他分析侯陣營背後盤算

全代會後「暗潮仍洶湧」　趙少康示警國民黨

北捷防颱部署　瞬間陣風若達標將停運

更多熱門

相關新聞

全代會侯韓合體相擁　他讚：韓國瑜成全大我，侯友宜放下小我

全代會侯韓合體相擁　他讚：韓國瑜成全大我，侯友宜放下小我

國民黨全代會23日登場，總統參選人侯友宜特別提前15分鐘在門外迎接前高雄市長韓國瑜，也當面向他表示致歉，兩人終於合體，引起外界熱議。對此，媒體人張禹宣就在臉書大讚「韓國瑜成全大我，侯友宜放下小我」，他指出，韓國瑜先前的保留，在於顧慮自身支持者的情感，以及藍營所深陷的集體焦慮，但在關鍵時刻產生轉念，成全大我。

郭台銘發文稱「民意大於黨意」　陳玉珍：相信他會做最好決定

郭台銘發文稱「民意大於黨意」　陳玉珍：相信他會做最好決定

侯友宜全代會致詞「隻字未提郭台銘」　他分析侯陣營背後盤算

侯友宜全代會致詞「隻字未提郭台銘」　他分析侯陣營背後盤算

全代會禿子、漢子、燕子合體氣氛最嗨　未出現「換侯」提案

全代會禿子、漢子、燕子合體氣氛最嗨　未出現「換侯」提案

盧秀燕：黨已提名侯友宜「大家就要定下心」

盧秀燕：黨已提名侯友宜「大家就要定下心」

關鍵字：

國民黨韓國瑜全代會侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

即／大阪電車隨機砍人釀3傷！對峙畫面曝

破億超跑布加迪撞BMW　車主嗆：賠你1輛

北市癌末夫與妻「久病厭世」墜樓　送醫搶救雙雙不治

北市驚傳「夫妻墜樓」2人無生命跡象

今大暑「大凶之日」禁忌一次看　3種人走衰運

有機會颱風假！杜蘇芮最新各國路徑曝

杜蘇芮明轉中颱！估後天「海陸警報」　可能放颱風假

李昌鈺被判偽造證據　血毛巾讓2男冤獄30年

賣淫1次2萬太便宜？台第一女優揭「正妹應得價碼」

杜蘇芮又北偏！最快周二晚間陸警　氣象局揭「颱風假最可能」時間

直擊／林依晨遭瞎傳8年婚變　甜蜜合體老公

杜蘇芮最快周二白天發陸警！風雨最劇搖滾區曝　連2天「紅到紫爆」

午後對流雨開轟了！12縣市大雨特報　雨下到晚上

單身太久…28歲男一愛愛「就結束了」：對不起

傳播妹赴摩鐵陪酒　老公等不到人驚覺出事了

更多

最夯影音

更多
機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵

機車連環撞釀起火燃燒　新牽300萬名車成廢鐵
許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

許光漢匈牙利錄《中餐廳》也遇粉絲　黃曉明「以為沒在拍」突問他：有女友？

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

女偷500萬秒搭機躲回越南　駁：借一下男友的錢不行嗎

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

男斑馬線上滑手機要車先過 駕駛：你站線上我就不能過

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面