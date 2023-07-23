專偷機車置物箱！三創商圈男還盜刷信用卡得手10萬　遭警方逮捕

記者張君豪／台北報導

台北市中正區光華商場、三創園區日前機車竊盜案頻傳，警方獲報調閱監視器後，發現是一名男姓慣竊，趁民眾停妥機車離開後，用力掰開機車置物箱竊取民眾放在箱內財物，警方獲報發現最少有4名民眾受害。

▲毒蟲鄭男竊取機車置物箱內財物遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方調閱監視器，發現竊賊均搭計程車、或購買一次性票券搭捷運到光華商場犯案，犯案手法都多鎖定路邊停車格機車，趁機撬開機車坐墊，拿走民眾儲放置物箱內物品，竊取贓物包含皮夾、平板電腦、手機充電器、遊戲光碟片等財物。

該男竊盜手段相當惡劣，如果被害人錢包內有信用卡等物品，竊賊會到鄰近超商購買APPLE App Store 點數卡，之後轉賣換現金，光是盜刷信用卡金額就超過10萬元。

警方追蹤鎖定一名在北市萬華區租屋的鄭姓慣竊（40歲、經查有竊盜、毒品前科）所為，6月7日持拘票到鄭男住處埋伏，趁鄭嫌外出用餐時將他逮捕，正男落網後坦承犯案，表示因染上毒癮，缺錢購買安毒才會以竊取機車置物箱財物變現購毒。

警方呼籲，民眾貴重物品切勿放置在機車置物箱內，因機車坐墊與置物箱空隙大，歹徒可輕易破壞置物箱鎖，或以蠻力扳開伸入竊取物品，警方針對商圈周遭持續加強巡查守望防竊，嚇阻宵小，以維護轄區治安。

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