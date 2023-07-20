專挑信義區蘋果店下手　醫院助理員3個月摸走12組Air pods

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，信義區2家蘋果手機專賣店經常遭竊，調閱監視器發現嫌犯蹤跡，趁男子再度上門犯案時，立刻上前表明身分將人逮捕，並且發現男子涉及12件竊案，主要都是偷高單價的Air pods pro無線藍芽耳機組居多。

警方調查，32歲的許姓男子在醫院擔任助理員，因缺錢花用，竟然從基隆住處到北市信義區的3C手機專賣店下手，主要針對高單價、容易變賣的藍芽耳機為主，店家盤點發現立刻報警處理。

▲他專偷Air pods pro無線藍芽耳機，3個半月偷走12支換錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後表示，在台北101跟大遠百A13的蘋果專賣店，自4月起連續發生多達12起同類型竊盜案件，但竊嫌似乎只對高單價的藍芽耳機有興趣，警方調閱監視器鎖定許姓男子涉案。

警方指出，15日發現許嫌再次於信義區的賣場佯裝購物，還順手竊取展示架上2組藍芽耳機，在離開時不知早被警員鎖定，警員上前表明身分當場人贓俱獲，訊後依照竊盜罪嫌送辦。

▲醫院助理員專偷3個半月偷走信義區蘋果專賣店，12支Air pods pro無線藍芽耳機。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查出，許嫌在北市信義區的特定3C賣場行竊多達12次，下手時全程戴口罩、帽子和背包，把整個人包的密不透風，得手後變換服裝逃逸，事後再將贓物放在網路購物平台賣場變賣換現金。