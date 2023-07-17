護理師查房見特殊針筒 台大醫報警驗殘液病患爽打海洛因

記者張君豪／台北報導

7月12日上午8時許台北市台大醫院院區內，護理師巡房時，發現病患46歲李男病床旁有針頭，但因院內醫護使用針劑完畢後都會收妥相關醫療廢棄物，醫護懷疑病患施打毒品，無奈報警求助。轄區中正中正一警分局派員到場後，利用毒品快速反應試劑，該注射筒驗出海洛因反應，李男吃上施用毒品罪嫌，院方評估也認為他病情穩定可出院，大喇喇在醫院病房施打毒品的李男稍晚被警方逮捕。

▲李男涉嫌在台大醫院病房內施打海洛因，經醫護發現後報警逮人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

根據李嫌落網向警方表示，強調並非他要在病房內施用毒品，而是因病住院後，朋友探病時拿了包海洛因毒品給他，供其在住院期間使用，之後該院護理師查房時，發現李男病床旁有一具注射器，但醫療人員使用針具後均會回收，家針具與院方索使用規格不同，懷疑他施打毒品立刻報警處理。

轄區中正一警分局仁愛所警員到場後，李男見警上門，主動交付該注射筒1支，經毒品試劑檢驗後，發現針筒內液體為一級毒品海洛因，警方將他當場逮捕並進行後續溯源調查。中正一警方呼籲，毒品對人體危害甚鉅，切勿因一時好奇而嘗試，以免觸法。

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