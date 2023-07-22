劣女偷500萬秒搭機躲回越南！木工男友心碎報警　她：只是借一下

▲▼ 越南女竊走台灣木工男友500萬離台 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市樹林區一名原籍越南46歲黎姓女子，本月9日凌晨趁著木工男友不在家時，潛入男友家中並從臥室衣櫃中盜走500萬元現金，之後搭機離開台灣，目前仍滯留越南。事件發生後，男友發現錢款遺失迅速報警處理，黎女被質問時，還怒氣沖沖說「只是借用一下」、「用男友的錢不行嗎？」警方目前已報請對黎女進入出入境管制，以竊盜罪案方向偵辦。

黎姓女子來自越南，15年前因與台灣人結婚而移居台灣，並在婚後居住滿3年後獲得台灣身分證。取得身分證不久後她與前夫離異，開始從事八大行業的工作以維持生計。五年前，黎女認識了木工師傅王姓男子（49歲），雙方雖有好感，但直到兩年前才開始交往。

這個月9日凌晨，黎女得知男友王男不在家，便趁機進入他的住處，並在黑暗中找到房間裡的500萬元現金，偷走後立即離開。她先騎乘機車前往五股區的新城一路，再轉乘計程車往南部前往中部地區，隔天清晨再搭乘同一輛計程車返回五股住處。

約莫10分鐘後，黎女攜帶著簡易行囊離開住處，再度搭乘計程車前往桃園機場，並於上午9時24分搭乘航班飛往越南胡志明市。當晚7時許，王男回到家中，發現放在衣櫃裡的500萬元現金不見了，起初，他以為可能是被小偷闖入所致，但仔細檢查後卻未發現任何破壞痕跡。

王男試圖聯絡黎女以詢問情況，但一直無法接通電話。直到隔天凌晨，黎女才終於回覆電話，並若無其事地承認「是我拿走的，只是借用一下而已」。這令王男非常憤怒，決定立刻報警處理此事。

新北市樹林區警方接獲報案後，詢問黎女目前所在地，她回覆「人在越南」、「我用男友的錢不行嗎？」並不配合進一步調查，警方已報請對黎女的境外移轉做出限制，以竊盜罪案方向偵辦。