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林襄來了！合體直播天后人妻妹紙成新帶貨女王2小時創1500萬業績　

記者游瓊華／台中報導

啦啦隊女神林襄晉升成新一代帶貨女王！林襄21日首度登上直播帶貨，創下驚人的2千萬業績，昨（22）日又專程南下台中，與直播天后人妻妹紙Miya首度合體直播，掀起網友暴動，留言區瘋狂洗版大喊「女神駕到」；首次與高人氣的林襄合體，人妻妹紙Miya直呼壓力好大，但會帶著小學妹一起衝刺，業績沒有天花板，果然雙人合體，業績再叩千萬大關，短短2小時創下1500萬元好成績。

▲林襄,直播,人妻妹紙Miya,吹風機。（圖／記者游瓊華攝）

▲林襄來了！合體直播天后人妻妹紙成新帶貨女王，網暴動狂喊女神駕到。（圖／記者游瓊華攝）

▲林襄,直播,人妻妹紙Miya,吹風機。（圖／記者游瓊華攝）

▲直播過程歡笑聲不斷，林襄的高人氣讓直播主們驚呼不可思議。（圖／記者游瓊華攝）

每每在球場熱舞，林襄飄逸、閃閃發亮的長髮迷倒許多粉絲。身為「德國BENVOL 高風速溫控負離子吹風機」最佳代言人的林襄透露，自己現在出國一定要帶上這支吹風機，因為重量輕，不會增加行李負擔，且使用飯店吹風機容易讓頭髮毛燥，所以BENVOL 高風速溫控負離子吹風機是她行李箱必備物品；另外，林襄也分享吹整頭髮的秘訣，先用熱風將頭皮以及髮根吹乾，最後再調整冷風吹髮，讓毛鱗片緊閉後，如此頭髮才會有光澤感以及柔順感。

▲林襄,直播,人妻妹紙Miya,吹風機。（圖／記者游瓊華攝）

▲人妻妹紙Miya直播團隊與林襄首次合作，就創下亮眼業績。（圖／記者游瓊華攝）

直播前，面對氣場強大的直播主人妻妹紙Miya，林襄謙虛的說，希望能好好跟Miya學習流暢口條。直播時，林襄展現超高人氣，說明產品使用方式過程中維持甜美笑容，更是迷倒一票網友，留言如瀑布般狂洗版面。

▲林襄,直播,人妻妹紙Miya,吹風機。（圖／記者游瓊華攝）

▲直播主人妻妹紙Miya產後復出，氣色紅潤，東森網紅直播事業部執行長王世均也包紅色祝賀Miya喜獲千金。（圖／記者游瓊華攝）

人妻妹紙Miya在直播當天剛好生產完滿一個月，東森網紅直播事業部執行長王世均也特地包了一份小紅包給人妻妹紙Miya，祝賀她喜獲千金。

雖然還在坐月子，但人妻妹紙Miya氣色紅潤，她笑稱，聽到林襄要來，專程跟月子中心請假，迫不及待見面，但又聞言林襄前一檔業績破2千萬讓她壓力大，一度喊著想回月子中心，笑壞眾人。

至於被問到如何在短短一個月內迅速恢復，甚至氣色紅潤？人妻妹紙Miya提到，平常很認真吃自家的保健食品，另外運動也是不可或缺。

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