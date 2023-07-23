天使輪貨櫃打撈進度曝！116只已上岸　杜蘇芮來前搶撈剩餘500只

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

帛琉籍貨櫃船「天使輪」20日在高雄港一港區沉沒後，約600只貨櫃落海落海漂流，多數集中在屏東林園及東港附近海域，港務公司今(23日)表示，至上午10時累計打撈貨櫃數量共116只，仍有約500只在海上漂流，仍全力調度中南部可動用資源投入處理，如發佈海上颱風警報，於海況條件允許下，仍在安全條件下儘量執行打撈作業。

▲天使輪116只貨櫃已打撈上岸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲目前打撈進度。（圖／記者吳奕靖翻攝）

港務公司表示，高雄分公司持續與運輸研究所、中央氣象局隨時保持聯繫，並運用現有各項海氣象觀測儀器，掌握最新颱風進度，如發佈海上颱風警報，於海況條件允許下，仍要求海事工程廠商在可掌控安全條件下儘量執行打撈作業，若海象狀況已不適合作業將請廠商撤回安全海域，俟海象穩定後再執行打撈作業；據悉現有民眾私自打撈貨櫃情況，基於民眾安全考量，請民眾發現貨櫃後立即通知高雄分公司處理，切勿私自打撈以避免發生危險。

▲天使輪在高雄外海沉沒，港務局派船進行船體油污打撈。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

港務公司指出，「天使輪(Angel)」漂流至海面上的貨櫃共計約600只，上岸並採就近就便方式，屏東林園及小琉球間海域之貨櫃將就近於東港鹽埔漁港上岸，餘貨櫃將統一拖帶至港務公司調度之大型平台船，再集中上岸，截至23日上午10時累計處理貨櫃數量共116只。已調派動員各式工作船舶赴貨櫃漂流集中處，進行空櫃拖帶及打撈作業。

▲目前出動的狀況。（圖／記者吳奕靖翻攝）

此外，該沉船油艙之油閥已要求船員於 7 月 20 日棄船前先行關閉，至今尚未發現燃油外洩情事，海歷公司安排之潛水員整裝完成於今(23)日上午7時許赴現場，進行天使輪封堵油櫃通氣孔作業，但因下水後發現海底底流強勁，暫時無法進行水下作業，潛水團隊仍於現場持續待命，並於10時再下水了解船舶現況，適時進行油櫃通氣孔封堵作業。

另外高雄港務分公司每日依據海上礙航物所在區域漂流狀況，與高雄港引水人辦事處協商，適時進行港口進出港船舶管制，務求在最低影響程度原則下，船舶可安全進出港口，未來並將視礙航物漂流狀況，持續滾動調整進出港船舶管制。