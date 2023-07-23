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低薪是國家產業出問題！　柯文哲：台灣的錢沒有放在對的地方

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲投入2024總統大選。對於當前的經濟問題，柯文哲認為，可以分為人口、市場、投資、科技、教育五個面向，並說低薪不是年輕人的問題，是國家產業的問題，而台灣沒有把錢放在對產業發展有效的地方。

柯文哲說，台灣不是沒有錢，但都跑到房地產、股票，他們不是製造業，理論上錢是要移到創新業，對產業永續發產才有用，像是以色列，他們9百萬人，但他們新創公司數目，花在創投金額比台灣高，過去這種投資錢都花在房地產，一直炒，但他不是生產業，總有一天會泡沫化。

另外，柯文哲指出，台灣科技預算除了不夠以外，另外就是太分散 ，《科學技術基本法》規定每4年要召開一次全國科學技術會議，而總統蔡英文又再2016年提出「5+2產業」、2020年「聚焦六大產業」，預算1年1400億，要分配給6、7個產業，也就是每個項目不到200億，連發展1支疫苗都不太夠，想要包山包海，就什麼都做不成功。

柯文哲也提到，台灣當前政府最大問題，就是遇到事情他不會想根本解決辦法，只會灑幣，像是教育應該教學生須要的 ，精確講是社會需要的，所以科系要動態調整。台灣有缺工問題，怎麼會低工資？所以最主要的原因是產銷失調，教出來的學生不府合產業實際需要，之前談到教育有人說他失言，但低薪年輕人不喜歡，這不是年輕人的問題，是國家產業問題。

首先，柯文哲說，如果產業都是低附加價值產業，獲利少，發的薪水就不多，第二，如果都在做代工產業，會陷入中等國家陷阱， 要走上以創新為主的高附加價值產業，薪水才會提高，第三，高房租、高房價之下，賺的錢被房東扒掉。柯文哲強調，台灣的技職教育失敗，有危機就要解決，否則學非所用造成的低薪不會解決。

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