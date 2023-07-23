國民黨全代會登場　郭台銘「報告下一步」：我要扮演帶來改變的角色

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨全代會23日登場，會中將正式通過提名新北市長侯友宜參選2024總統，前高雄市長韓國瑜也出席，營造團結氛圍。而爭取徵召失利的鴻海創辦人郭台銘今突透過臉書表示，真實的民意永遠大於黨意，「我看得愈多，心念愈是堅定，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，我就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色」，並強調自己一定不會讓大家失望。

郭台銘說，大家都很關心他接下來的動向，他認為，這次的總統大選對台灣未來發展至關重要，面對當前國家發展危機，及人民生活困境，執政的民進黨卻束手無策，所以一定要再次政黨輪替，下架這個腐敗無能的民進黨政府。是極大多數善良的台灣人民都厭惡政治，大家看不到哪個政治人物真正抱持理想，他們的心思都放在如何製造聲量、如何操控網路民意、如何運作媒體上，他們口中所說的「民意」，根本和一般人民脫節。

郭台銘指出，真實的人民是存在的，真實的民意永遠大於黨意，他要扮演帶來希望也帶來改變的角色，他會為了台灣人民的福祉一直付出到生命終結的那一刻。他不懂得什麼是安享天年，在他的人生辭典中只有「奮鬥」與「戰鬥」，為他心目中的「和平、繁榮、清廉」的台灣，奮鬥、戰鬥到最後，最重要的是，要將中華民國從戰爭的邊緣上，拉回和平的道路上。

郭台銘表示，在大家眼前，是一場和平與戰爭的選擇，更是經濟、科技變革時代的決定性路口。台灣能得到和平、繁榮？還是被既有的政治情勢拉向戰爭、破敗？他看得清清楚楚，這中間的關鍵就在於必須發動一場「還政於民」的根本改革，將被政黨長期把持、長期扭曲的民主，還給人民，讓人民擁有真正思考與選擇的機會。

郭台銘喊話，孟子說雖千萬人吾往矣，因為信念與原則是正確的，更何況現在就已經有千萬人和他同樣希望改變，她一定不會讓大家失望，他會給大選與政治帶來新的風格，以具體的改變讓大家心中重新燃起熊熊的希望之火。

根據國民黨規劃，此次全代會從上午9點30分開始，預計於中午結束，主要分為兩個階段，第一階段為第16任正、副總統暨第11屆區域暨原住民立法委員提名造勢活動，約75分鐘；第二階段為黨務報告與輔選工作等議程，分別包含立院黨團報告、中央評議委員聘任追認案、考紀會委員追認案等黨務工作，約80分鐘。表定12點30分由黨主席朱立倫做結論。

值得注意的是，因全代會將正式提名侯友宜參選總統，為避免有黨代表突襲換侯，直接取消提案環節，提名流程也從上次韓國瑜20分鐘砍成剩5分鐘。