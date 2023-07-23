選定了？「民意大於黨意」　郭台銘全代會前發文：雖千萬人吾往矣

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨今（23）日舉行全代會，將確定總統參選人侯友宜的提名。近日動作頻頻的鴻海創辦人郭台銘，則於全代會開始前發出聲明，針對外界對他未來動向的關切，他拋出改革台灣政局的承諾；郭強調，「真實的民意永遠大於黨意」，他願為台灣人民需要的改變而奮鬥，並期許能夠發起一場「還政於民」的改革，他將為台灣的大選與政治環境帶來全新風格。

郭台銘說，這次的總統大選，對台灣未來發展至關重要，面對當前國家發展危機，及人民生活困境，執政的民進黨卻束手無策，所以一定要再次政黨輪替，下架腐敗無能的民進黨政府。

郭台銘指出，自己深切體會到，極大多數善良的台灣人民都厭惡政治，在政治上，看到的總是政黨惡鬥，重要國家發展政策，卻被擺在一邊，沒有想法、沒有進度；龐大預算時常黑箱作業，口頭上說「民主」，真正重要的權力卻都在充滿算計、狡詐的黑箱中交換，舊式的宮廷協商，無時不止。

郭台銘認為，看不到哪個政治人物真正抱持理想，大家的心思都放在如何製造聲量、如何操控網路民意、如何運作媒體上，這些人口中所說的民意，根本和一般人民脫節。郭強調，「真實的民意永遠大於黨意」。他相信，真實的人民是存在的，隨著走訪地方行程，看到愈多民眾的真實反應，他的心念愈是堅定，「台灣人民需要改變，改變帶給人民希望」，他承諾會扮演帶來希望也帶來改變的角色。

郭台銘說，生在台灣、長在台灣，將來也只會死在台灣、葬在台灣，必定只為台灣人民福祉付出到生命終結的那一刻，他不懂什麼安享天年，因為在他的人生辭典中只有「奮鬥」與「戰鬥」，他願意為心目中的「和平、繁榮、清廉」的台灣，奮鬥、戰鬥到最後。

郭台銘表示，最重要的是，要將中華民國從戰爭的邊緣，拉回和平的道路上，「我們要和平，不要戰爭」。郭稱，這是一場和平與戰爭的選擇，更是在經濟、科技變革時代的決定性路口，台灣能得到和平、繁榮？還是被既有的政治情勢拉向戰爭、破敗？他看得清清楚楚，這中間的關鍵就在於必須發動一場「還政於民」的根本改革，將被政黨長期把持、長期扭曲的民主，還給人民，讓人民擁有真正思考與選擇的機會。

最後，郭台銘引用孟子所言「雖千萬人吾往矣」，因為信念與原則是正確的，更何況現在就已經有千萬人和他同樣希望改變，他一定不會讓大家失望，他會給大選與政治帶來新的風格，以具體的改變讓大家心中重新燃起熊熊的希望之火。