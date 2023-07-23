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吃泡麵吃到出師！神人3步驟秒「油湯分離」　眾人笑：生活智慧王

▲▼泡麵,宵夜。（圖／記者張乃文攝）

▲泡麵是日常想省錢、省時間時的良伴。（圖／記者張乃文攝）

記者閔文昱／綜合報導

泡麵是許多人便宜又快速飽餐一頓的首選，不過不少人也擔心醬料包太油會對健康造成影響。對此，一名網友就分享妙招，只要3步驟就可以讓湯和油成功分離。影片一出，馬上讓不少網友笑稱原PO根本是「生活智慧王」。

一名男網友在抖音分享影片，只見他眼前擺著一碗只剩湯的泡麵，湯頭上還浮著一層油，然而，原PO先是將一支筷子折成兩半，再對著麵湯一陣吹氣，最後再將折半的筷子丟入碗中，成功讓筷子成了阻擋油的屏障，讓他可以在喝湯時，不必擔心也將多餘的油給喝下肚。

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影片曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛大讚「有帥到」、「這也太厲害了」、「花不完，都是智慧」、「我學到了」、「生活駭客」、「我也會這樣，專業吃泡麵」、「長知識了」、「高手果然在抖音啊」、「生活智慧王」、「這招厲害」、「神操作」、「真的第一次知道這種方法」、「會不會太聰明了」。

不過，也有人質疑「你都吃泡麵了欸⋯有差那一點嗎」、「其實油包不要加就好了哈哈」、「免洗筷浸在熱湯中不好，有些免洗筷都有浸過藥水的」、「都吃辣味泡麵了有差嗎」、「連油都不喝還有吃泡麵的意義嗎，那都是飽足感的來源啊」、「其實免洗筷比油還毒」、「都混到吃泡麵了⋯還會在意那一點油嗎？」

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