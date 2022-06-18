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社會 社會焦點 保障人權

與家人吵架「為愛蹺家3天」　睡超商吃麵包...警尋獲狼狽小情侶

▲▼小情侶蹺家 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲17歲的小宏（右）和15歲的小雨（中）蹺家被警方尋獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

17歲少年小宏（化名）結交15歲的小女友小雨（化名）陷入熱戀後，加上父親希望他專心工作，兩人竟相約翹家，並將手機關機不讓家人聯繫，兩人逃家期間睡在超商，以泡麵果腹，高雄市少年隊尋獲兩人時，兩人已略顯狼狽，但還是堅持要在一起，所幸經過勸說，已順利將兩人送回家，並進行後續的輔導。

▲▼小情侶蹺家 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲17歲的小宏（右）和15歲的小雨（左）蹺家被警方尋獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

少年隊接獲報案後，立即派員前往小宏家中，與家人訪談中得知，小宏與父親多次因意見不合常有爭執，小宏總認為父親管教過嚴，尤其近期剛開始與15歲女友小雨交往，兩人正熱戀中，但因為小宏工作時間長，每週只能休假一天，無法好好陪伴女友而對工作有所抱怨。

小宏父親則認為年輕人剛開始工作需要培養穩定性，而且是從事具危險性及需要專注力的鋁門窗裝修及板模工作，受感情影響感覺工作常不專心，因此雙方心中埋下導火線。

小情侶不願被管教，父親一時氣不過，兩人發生爭執後，小宏就約了小雨在12日一起離家，兩人蹺家後，就立刻把手機關機，讓朋友、同學、家人都找不到，只好向警方求助。

▲▼小情侶蹺家 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲小情侶被警方尋獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

少年隊員警調閱路口監視器畫面，多次前往兩人可能藏匿處所找尋及訪查守候，15日終於順利在橋頭區火車站附近尋獲狼狽躲藏的小宏與小雨，兩人難過表示，失蹤期間只能吃泡麵果腹及睡超商省錢，過著躲躲藏藏的生活。

兩人被找到時還擔心被拆散，一度表明不想回家，經警方耐心勸說和轉達，才明白家人不是單純反對，而是希望許多現實面的問題需要溝通和了解，兩人在理解後也願盡速返家和家人團圓，警方也向家長表示會協助後續溝通輔導。

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