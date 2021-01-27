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日本一家3老人染新冠「被迫在家隔離」　94歲嬤只吃泡麵度日

▲▼老人,獨居,孤老,奶奶,老婦,阿嬤,老年人,高齡,老太太,銀髮,年長者,長輩。（圖／CFP）

▲日本一家3名老人染疫後居家隔離，被迫以泡麵果腹。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

日本新冠疫情延燒，首都圈進入緊急狀態後，目前已累計將近37萬人確診、超過5000人死亡。據日媒報導，日本一個家庭同時出現3位老人染疫，最年長者已高齡94歲，確診之後被要求「在家」隔離，最後家中生鮮食材耗盡，只能每天吃泡麵度日。

根據《西日本新聞》報導，福岡市的一個家庭中，同時有一對71歲與64歲的老夫妻，以及他們高齡94歲的老母親等3名年長者確診新冠肺炎。這名71歲老翁受訪表示，64歲的妻子工作的單位中出現了感染者，隨後妻子在1月上旬發燒到37.5度，進行病毒核酸檢測呈陽性反應，當地保健所遂要求她在家隔離。

老翁表示，因為自己與母親都是密切接觸者，2天後在保健所指定的醫院接受篩檢也呈陽性反應，結果超高齡的母親、患有高血壓的自己與仍在發燒的妻子，一家3老人同時在家隔離療養，即使多次向保健所要求到醫院或旅館，防疫當局卻一再以「各處都已人滿為患」為由拒絕。

▲▼骨質疏鬆,老人,骨折,獨居。（圖／翻攝自pixabay）

▲家中最高齡的94歲老母親也被媳婦傳染新冠肺炎。（圖／翻攝自pixabay）

隔離期間最困擾的是用餐，起初在得知妻子確診後，老翁大量購買了生鮮食品，但3人坐吃山空，很快就消耗殆盡，向保健所職員詢問能否拜託附近的親友帶食物過來，也因為有感染風險遭拒，最後只能每天吃泡麵果腹。

報導稱，老翁期間曾咳嗽加劇、呼吸困難，打電話向醫生求助，讓住在附近的妹妹去拿了退燒藥與消炎藥，所幸症狀好轉，妻子也退燒，至於他母親直到最後都很健康，順利度過為期2周的隔離。但老翁質疑，早知冬天將有疫情高峰，醫院與旅館明明有充分的準備時間，為何仍讓民眾面臨如此窘境。

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