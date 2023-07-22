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新北金山模範父親公開表揚　區長劉昌松為超人爸爸掛背帶

▲新北金山模範父親公開表揚 區長劉昌松為超人爸爸掛背帶。（圖／新北市金山區公所提供）

▲新北金山模範父親公開表揚，區長劉昌松（前排右2）為超人爸爸掛背帶。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

父親節前夕，為體恤爸爸們平日的辛勞，新北市金山區公所於今（22日）舉辦模範父親表揚活動，現場特別布置小超人的氣球牆，象徵父親守護家人的角色，更邀請小丑彥彥以及在地金健康運動舞蹈協會帶來精采絕倫的表演，並準備貼心小禮物16吋DC馬達遙控立扇、三合一隨行杯果汁機等沁涼消暑的禮品，給他們一個難忘的父親節。

金山區長劉昌松表示，今年獲選為市級模範父親的是六股里陳哲雄爸爸。陳爸爸的妻子及3位子女領有身心障礙證明，但他無怨無悔，仍樂觀面對生活，夫妻倆胼手胝足將孩子扶養成人，照顧家人數十年如一日，即使已經退休仍努力打拚，近期因身體狀況逐漸退化才卸下農務工作。陳爸爸堅忍刻苦，為家庭無私奉獻，當選為市級模範父親，實至名歸。

▲新北金山模範父親公開表揚 區長劉昌松為超人爸爸掛背帶。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山區級模範父親兩湖里黃溪。

今年度金山區共有7位優秀的父親榮獲模範父親殊榮，分別為陳哲雄、郭清兆、黃溪、陳添錦、林秀銘、許寶壽、許森淵等。陳添錦爸爸目前擔任金美里1鄰鄰長及美田社區發展協會理事；林秀銘爸爸退而不休，擔任義工回饋鄉里；另外5位爸爸亦全心全意奉獻家庭，待子女都獨立自主後，便將這份關愛投注於社稷之中，有的擔任志工積極投入社會服務，行有餘力不忘回饋地方，這種不求回報的付出堪為社會表率。

劉昌松說，父親如超人一般，保衛家庭中的每一位成員，成為全家人的依靠，父親慈愛的光輝照耀家中每位成員，並以實際行動表達對家人的愛。藉由模範父親表揚，肯定父親的貢獻，也提醒子女們勿忘父親的辛勞。一年一度的父親節即將來臨，在這個專屬於父親的偉大日子，祝福全天下的爸爸「父親節快樂！」

▲新北金山模範父親公開表揚 區長劉昌松為超人爸爸掛背帶。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山區級模範父親豐漁里郭清兆。

▲新北金山模範父親公開表揚 區長劉昌松為超人爸爸掛背帶。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山市級模範父親六股里陳哲雄。

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