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新北全國青年景觀競賽即日起徵件　入選可獲20萬元材料補助金

▲新北全國青年景觀競賽徵件　入選可獲20萬材料補助金。（圖／新北市農業局提供）

▲施作競賽入選者每組可獲得20萬元材料補助金，將理念化為實體作品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府2023「第5屆全國青年景觀競賽」正式開跑，歡迎全台各地好手踴躍參賽。競賽徵件形式分為「施作」與「競圖」兩種類型，自即日起開始徵件，施作競賽與競圖競賽收件截止時間至10月2日止，將各選出10組。凡45歲以下，全台景觀、園藝、建築相關科系學生（含畢業生），或曾於相關訓練機關受訓之人員，皆可以個人或團體方式報名參賽。

新北市景觀處於2019年辦理第1屆全國青年景觀競賽，至今已邁入第5屆，透過施作或競圖競賽，以新北市公共空間為發揮場域，提供景觀設計與實作應用的舞臺，讓青年發揮創意改造公共空間，展現台灣景觀青年設計軟實力。

▲新北全國青年景觀競賽徵件　入選可獲20萬材料補助金。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市長侯友宜與2022第4屆全國青年景觀競賽得獎者大合照。

農業局長李玟表示，本屆競賽主題為「永續之路：減碳及減廢行動」，推動農業健康式／市，呼應SDGs及新北市2030願景，衍伸生態環境永續發展，鼓勵青年設計師探索各種減碳及減廢方案，並融入永續城市、資源再利用及環境保護等概念，進而提出兼具創意和實用性的景觀設計方案，並化為實體作品展出，落實生產、生活、生態全方位共好的健康城市。

李玟說，藉由全國青年景觀競賽來激發青年世代潛力，讓青年設計師可展現才華和創造力，打造參賽者與業界、學界專家交流和學習的平台，競賽總獎金近20萬元，更提供施作競賽入選組別每組20萬元的材料補助金，進行現地施作，讓青年景觀師發揮創意及設計實力。詳細競賽辦法可上「全國青年景觀競賽」官方網站查詢，或電洽：02-2351-7745温小姐、李小姐。

▲新北全國青年景觀競賽徵件　入選可獲20萬材料補助金。（圖／新北市農業局提供）

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