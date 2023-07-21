婦遭家暴37年弒夫！女兒出庭求「不能再沒媽」　審判結果下午出爐

▲新北地院今下午將宣判結果。（圖／資料照）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名季姓婦人(63歲)因不堪丈夫家暴常達37年，111年11月趁丈夫酒醉時持刀將其殺害，並以鹼片水潑屍。新北地院20日開庭，與國民法官審理這起家暴弒夫案，季婦女兒也到庭，聽聞母親說「孩子是我的寶貝、願受法律制裁」時，女兒忍不住落淚，哽咽表示，自己已經沒有父親，不能再沒有母親，且母親只是渴望「愛的尊重」，盼能從輕量刑，再給她一次機會。全案辯論終結，將於今(21日)下午2時30分宣判結果。

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