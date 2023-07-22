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新北農會齊聚三峽切磋桌球　享在地消暑聖品納涼三寶

▲新北各農會齊聚三峽切磋桌球 享在地消暑聖品納涼三寶。（圖／新北市農業局提供）

▲2023「三峽納涼季農特產品行銷推廣」於7月22日起接連兩天在臺北大學舉行。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區農會於今（22日）在臺北大學舉辦「新北市各級農會第39屆桌球友誼賽」及2023「三峽納涼季農特產品行銷推廣活動」開幕典禮，副市長劉和然也親自到場為選手加油打氣，同時邀請運動員於賽後享用三峽納涼三寶「碧螺春、梨仔筍、蜂蜜」等消暑聖品，一起支持在地農特產。

三峽區農會辦理「新北市各級農會第39屆桌球友誼賽」，廣邀新北市各級農會及農業界各機關團體，像是新北市政府、農委會、農業金融局、全國農業金庫銀行、中華民國農民團體幹部聯合訓練協會及財團法人農業信用保證基金共襄盛舉，計有團體組36隊及個人組194人，約250人參賽。

▲新北各農會齊聚三峽切磋桌球 享在地消暑聖品納涼三寶。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市副市長劉和然（左8）邀請民眾享用三峽納涼三寶「碧螺春、梨仔筍、蜂蜜」。

除桌球賽外，三峽農會為推廣三峽納涼三寶「茶、筍、蜜」優質農特產，22、23日同時在臺北大學舉辦2023「三峽納涼季」，副市長劉和然也出席納涼季開場活動，副市長劉和然也與現場50攤農夫市集、納涼餐車的農友互動，邀請現場的民眾以實際行動支持在地農特產品。

2023「三峽納涼季農特產品行銷推廣」於7月22日起接連兩天在臺北大學舉行，除了有農夫市集、納涼餐車外，下午的納涼微風音樂季也邀請到知名藝人葉璦菱，以及小朋友最愛MOMO家族的優格姊姊等表演團體，大家邊品嚐讓暑意全消的納涼農特產、欣賞優美的表演外，市集中亦有食農教育闖關遊戲，完成闖關可獲抽獎券，有機會獲得優質大禮。

▲新北各農會齊聚三峽切磋桌球 享在地消暑聖品納涼三寶。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市各級農會第39屆桌球友誼賽，廣邀新北市各級農會及農業界各機關團體參加。

包含雙門變頻冰箱、42吋液晶電視、知名品牌吸塵器、折疊腳踏車、循環電風扇及三峽農會限定農特產品，獎項於15:20陸續開出，明（23日）還有許多樂團、弦樂團、歌舞團等精彩表演及試吃好康，將於16時40分持續抽出大獎。活動日如無法來到現場的朋友也不用擔心，三峽農會也整合三峽在地12位小農聯名推出限定優惠，最低可達8折，趕緊到「鮮農直賣所」訂購納涼農特產。

副市長劉和然表示，三峽好山好水，有深厚老街及藍染文化，近年來更推出獨具全國的納涼三寶-碧螺春、綠竹筍及蜂蜜，成功打造三峽農特產品的品牌，吸引青農返鄉的農業創生理念，並透過技術的改良，開拓更多的網路與實體通路，讓三峽在新與舊之間交融，打造三峽的時代新風華。

▲新北各農會齊聚三峽切磋桌球 享在地消暑聖品納涼三寶。（圖／新北市農業局提供）

▲茶業改良場將新研發速溶茶粉加工技術轉移三峽農會。

▲新北各農會齊聚三峽切磋桌球 享在地消暑聖品納涼三寶。（圖／新北市農業局提供）

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