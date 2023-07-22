神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」　定罪將支付天價賠償金

▲國際神探李昌鈺被指控在一件謀殺案中偽造證據。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

美國華裔刑事鑑識專家李昌鈺（Henry Lee）被指控在一件將近40年前的謀殺案中，涉嫌偽造證據，在當地時間21日被康乃狄克州法官判定，需為此負責，並將案件送交陪審團審理。如果陪審團判定有罪，李昌鈺可能需要支付上千萬美元的賠償金。

根據《美聯社》報導，康乃狄克州城鎮新密爾福（New Milford）於1985年發生一起謀殺案，65歲的卡爾（Everett Carr）被發現陳屍家中，身中27刀，喉嚨被割斷，頭部遭受7次重擊。

案發時30歲的博區（Ralph Birch）與17歲的漢寧（Shawn Henning）被列為案件嫌疑人，1989年檢方靠著李昌鈺的證詞說服陪審團，將2人依謀殺罪判刑55年。

報導指出，在案發現場採集到的毛髮和40多枚指紋，比對後都與2名嫌疑人不相符，2人的衣服和座車也未發現血跡。

然而李昌鈺出庭作證時表示，嫌犯可能會刻意避免沾染血跡，而且在案發現場的浴室內，發現一條疑似兇手作案用來清理的毛巾，上面有驗出血跡反應。這些證詞，後來都成為定罪2名被告的唯一證據。

博區服刑30年後於2019年經法院重審獲釋，漢寧則在2018年獲得假釋出獄。2人的罪名都在2020年，因罪證不足被法院撤銷，並且對李昌鈺、8名警方人員還有整個新密爾福鎮提告。

李昌鈺在2020年時為自己辯護表示，「在我57年的職業生涯中，我調查8000多起案件，但從未被指控有任何不當行為或刻意作偽證，這是我必須為自己辯護的第一起案件。」

但針對21日的判決，李昌鈺尚未做出回應。另外李昌鈺還有其他案件，現在也一併遭到檢視，包括被指控將一起謀殺案的證物，未經正確程序帶離案發現場。