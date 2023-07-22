　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」　定罪將支付天價賠償金

▲▼國際神探李昌鈺、女主角蔡淑臻。《鑑識英雄II》回歸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國際神探李昌鈺被指控在一件謀殺案中偽造證據。（圖／記者屠惠剛攝） 

記者林彥臣／綜合報導

美國華裔刑事鑑識專家李昌鈺（Henry Lee）被指控在一件將近40年前的謀殺案中，涉嫌偽造證據，在當地時間21日被康乃狄克州法官判定，需為此負責，並將案件送交陪審團審理。如果陪審團判定有罪，李昌鈺可能需要支付上千萬美元的賠償金。

根據《美聯社》報導，康乃狄克州城鎮新密爾福（New Milford）於1985年發生一起謀殺案，65歲的卡爾（Everett Carr）被發現陳屍家中，身中27刀，喉嚨被割斷，頭部遭受7次重擊。

案發時30歲的博區（Ralph Birch）與17歲的漢寧（Shawn Henning）被列為案件嫌疑人，1989年檢方靠著李昌鈺的證詞說服陪審團，將2人依謀殺罪判刑55年。

報導指出，在案發現場採集到的毛髮和40多枚指紋，比對後都與2名嫌疑人不相符，2人的衣服和座車也未發現血跡。

然而李昌鈺出庭作證時表示，嫌犯可能會刻意避免沾染血跡，而且在案發現場的浴室內，發現一條疑似兇手作案用來清理的毛巾，上面有驗出血跡反應。這些證詞，後來都成為定罪2名被告的唯一證據。

博區服刑30年後於2019年經法院重審獲釋，漢寧則在2018年獲得假釋出獄。2人的罪名都在2020年，因罪證不足被法院撤銷，並且對李昌鈺、8名警方人員還有整個新密爾福鎮提告。

李昌鈺在2020年時為自己辯護表示，「在我57年的職業生涯中，我調查8000多起案件，但從未被指控有任何不當行為或刻意作偽證，這是我必須為自己辯護的第一起案件。」

但針對21日的判決，李昌鈺尚未做出回應。另外李昌鈺還有其他案件，現在也一併遭到檢視，包括被指控將一起謀殺案的證物，未經正確程序帶離案發現場。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」
28歲男一愛愛「就結束了」：對不起
直擊／林依晨遭傳8年婚變現身了！
驚現「夢幻彩虹雲」！絕美天使環高掛天空　罕見畫面曝
開LINE Pay呆站櫃台前超尷尬！神人教一招「2秒就打開」
杜蘇芮「各國機構預報」出爐　專家要4縣市做好準備：萬箭穿心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」　定罪將支付天價賠償金

暴跌！　美股七巨頭一夜蒸發「3463億美元」

美國脫北逃兵金恩行蹤曝！滯留仁川機場5小時　扯謊丟失護照拒登機

「禁游泳」水域還硬下水　巴西男到日本河邊開烤肉趴慘溺斃

婚後才知老公是媽寶　人妻怨：婆婆掌控一切「不讓兒子斷奶」

澳妹子「擠奶」10個月賺翻！繳稅逾30萬　她曝：一輩子沒繳這麼多

美艦「坎培拉號」雪梨成軍　創海外港口服役首例

俄州長：烏克蘭軍隊朝俄境內發射集束彈藥

泡溫泉「食腦變形蟲」從鼻腔鑽進大腦！　美2歲男童搶救7天不治

首爾隨機殺人1死3傷！他「手持刀藏背」見情侶就砍　女逃命喊快關門

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

被問是否要跟家屬道歉　冷氣工人一路狂奔消失巷內

日本6歲女孩DJ技巧超熟練　可愛又自信模樣圈粉網友！

Elly許曦文自認「喝水時最酷」　合體周湯豪…阿Ken被搶工作惹XD

Makiyo恢單後首直播喊：復活了！　淡定「離婚滿簡單的」..瘦回鉛筆腿

裝冷氣砸死政大女！工人「過失致死」移送

神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」　定罪將支付天價賠償金

暴跌！　美股七巨頭一夜蒸發「3463億美元」

美國脫北逃兵金恩行蹤曝！滯留仁川機場5小時　扯謊丟失護照拒登機

「禁游泳」水域還硬下水　巴西男到日本河邊開烤肉趴慘溺斃

婚後才知老公是媽寶　人妻怨：婆婆掌控一切「不讓兒子斷奶」

澳妹子「擠奶」10個月賺翻！繳稅逾30萬　她曝：一輩子沒繳這麼多

美艦「坎培拉號」雪梨成軍　創海外港口服役首例

俄州長：烏克蘭軍隊朝俄境內發射集束彈藥

泡溫泉「食腦變形蟲」從鼻腔鑽進大腦！　美2歲男童搶救7天不治

首爾隨機殺人1死3傷！他「手持刀藏背」見情侶就砍　女逃命喊快關門

樂天打線3轟狂炸　10比4送統一3連敗

新北金山模範父親公開表揚　區長劉昌松為超人爸爸掛背帶

趙正平20歲「在酒店上班」舊照曝！殺氣太重被誤會混黑道

丁國琳曝貼臉近照「真實膚況現形」！　水煮蛋肌看傻網：真有60？

神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」　定罪將支付天價賠償金

直擊／林依晨遭瞎傳8年婚變現身了！　甜蜜合體老公玩自拍

鋼龍9勝居勝投王、兄弟兩度滿壘殘壘　味全5比3獲勝

單身太久…28歲男一愛愛「就結束了」：對不起

連靜雯疫情關在家有點肉！跨界皮拉提斯「3個月發狠鏟肉6KG」

新北農會齊聚三峽切磋桌球　享在地消暑聖品納涼三寶

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

國際熱門新聞

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

網紅深蹲被槓鈴壓斷頸　頭部前推身亡

美股七巨頭一夜蒸發3463億美元

日本遊客中「台灣人最會買」！驚人數據曝

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

鄰居「13年不關水龍頭」！他見理由崩潰

OL失蹤驚動全公司　竟在廁所睡死

美核潛艦停南韓　北韓：符合動用核武條件

杜蘇芮下周起「威力極強大」！日本最新預測曝

南韓總統岳母遭「當庭羈押」　倒地痛哭喊冤

台女遇印度鹹豬手摸屁股　撂英文嗆聲

台女出國玩遭印男摸臀　老公氣炸「單挑整團」

「雄性」大猩猩生孩子　園方看牠哺乳嚇傻

更多熱門

相關新聞

美國脫北逃兵金恩行蹤曝　滯留仁川機場5hrs

美國脫北逃兵金恩行蹤曝　滯留仁川機場5hrs

駐韓美軍二等兵金恩（Travis King）本月18日下午混入板門店「共同警備區域」（JSA）導覽團，孰料過程中卻突然從兩棟建築物之間狂奔，最後越過分隔南北兩韓的軍事分界線，目前應該已被北韓軍方逮捕，至今行蹤成謎。經調查發現，金恩在「潛逃」北韓一事恐怕密謀策劃已久，具備非常縝密的叛逃計畫，滯留仁川機場約5個小時。

美艦坎培拉號雪梨成軍　創海外港口服役首例

美艦坎培拉號雪梨成軍　創海外港口服役首例

泡溫泉染食腦變形蟲！美2歲男童搶救7天不治

泡溫泉染食腦變形蟲！美2歲男童搶救7天不治

男按摩師廁所裝針孔　117女姓名、年齡全記下

男按摩師廁所裝針孔　117女姓名、年齡全記下

乘客闖商務艙　美飛台灣班機被迫折返

乘客闖商務艙　美飛台灣班機被迫折返

關鍵字：

李昌鈺謀殺案偽造證據偽證北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊爆A咖男星「未婚生子」！1提示太明顯

魔獸爆「強迫男網友3P」遭起訴！

獨／幫閨蜜慶生卻雙亡！父接19歲女兒死訊淚崩

「魔獸」爆Me too！　男網友控：強迫3P被硬上

20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

拿男友手機玩　女意外目睹自己被性侵畫面

陳紫渝帥警男友IG突換全黑圖　12字吐心聲

1打1帶2月兒搭飛機崩潰！「大咖男神伸援手」　

噁！彰化賞花秘境滿地保險套

直擊／張棋惠開記者會「一坐下來當場大哭」！

台大咖女星人設翻車！「賣悲慘身世」被爸拆穿

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

連三周被問怎麼沒來？闆娘誠實一句話超爆笑

女星不認識莊智淵「失禮行為惹議」！

更多

最夯影音

更多
被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典

被松鼠飛撲！萌妹「被嚇到哭爆」 奇異舞蹈惹網笑翻：表情太經典
伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

伍佰驚喜現身音樂嘉年華　跟粉絲合唱《挪威的森林》

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

張棋惠被問朱海君「一秒當機」　老公突闖進來..互動好閃又好鬧XD

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

徐懷鈺《我是女生》是撿別人不要的　婉拒《浪姐4》復活賽原因曝光

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

宗教版求佛！融入家將文化　邀小朋友一起跳出台灣精神

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面