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杜蘇芮「各國機構預報」出爐　專家要4縣市做好準備：萬箭穿心

▲▼杜蘇芮「各國機構預報」出爐　專家要4縣市做好準備：萬箭穿心。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

▲各國機構預報杜蘇芮颱風的路徑，讓專家直言是「萬箭穿心」。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

杜蘇芮颱風朝菲律賓東方海面前進，氣象局22日下午最新預報路徑再度往北偏，不排除從台灣北部、東北部登陸，對北部、東部、東北部威脅大。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」附上各國構預的颱風路徑報陸，直呼是「久違的萬箭穿心」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各國22日下午2點的預報，由北向南依序是，台灣：登陸宜蘭、中國：登陸宜蘭、美軍：登陸花蓮、韓國：登陸花蓮、日本：登陸花東交界、菲律賓：登陸花東交界、香港：登陸台東。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，杜蘇芮颱風的預報路徑，仍然有東挪西移的修正空間。各大主流模式系集尚未完全收束，也許仍有一絲絲逃掉的機會，並呼籲「基隆、宜蘭、花蓮、台東」等4縣市需先做好初步準備。

另外，氣象局預報員林定宜表示，目前各國模式預測仍有分期，美系模式以偏台灣東邊外海，歐洲模式偏南從台灣中南部和巴士海峽通過為主，日本模式和氣象局本身模式預測皆介於兩者之間，綜合研判，今天下午最新路徑預測杜蘇芮可能從台灣北部、東北部通過，不過未來1到2天路徑仍有可能調整。

至於若發布陸警，是否有機會放颱風假，林定宜表示，目前以下周三、下周四（26日、27日）機會高，但是否放颱風假要取決地方縣市政府的決定。

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