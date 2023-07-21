大陸連三月青年失業率超20%　人社部推「一二三三」措施搶救

▲大陸6月份青年失業率再創下紀錄高點。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸6月份青年失業率再創下紀錄高點，連續第三個月超過20%。大陸人社部21日表示，高校畢業生等青年就業是關係發展穩定和民生福祉的大事要事，將啟動高校畢業生青年就業服務攻堅行動，採取「一二三三」措施，「千方百計促進畢業生青年就業創業。」

大陸16歲到24歲人口的失業率，6月份來到21.3%，連續3個月刷新自2018年有統計以來紀錄新高。這代表在大陸，每5位青年就有1人失業。由於今年將有1,160萬應屆畢業生進入就業市場，可能會使得青年失業率進一步惡化。根據大陸國家統計局先前的數據，大陸16至24歲人口調查失業率4月份為20.4%、5月份為20.8%。

據《中國網》報導，大陸人力資源社會保障部21日舉行2023年二季新聞發布會。就業促進司副司長陳勇嘉表示，人力資源社會保障部門於7月至12月，啟動高校畢業生青年就業服務攻堅行動，採取「一二三三」服務舉措，包含公布「一批指南」、開展「兩類幫扶」、提供「三項服務」，以及提供「三重保障」，千方百計促進他們就業創業。

陳勇嘉解釋，一是公布一批指南。統籌各地人力資源社會保障部門，運用各種渠道，集中亮出線上線下各類求助途徑、各類招聘平台、服務機構名錄和政策服務清單。目前，各省普遍面向畢業生發布了公開信，人社部已全面開放了高校畢業生求職登記小程序，只要有就業需求的畢業生都可以來登記求職。

他進一步稱，二是開展兩類幫扶。人力資源社會保障部門建立完善實名幫扶台賬，一方面，針對有服務需要的登記失業青年和2023年屆離校未就業畢業生開展實名服務，將提供1次政策宣介、1次職業指導、3次崗位推介、1次技能培訓或就業見習機會。另一方面，針對未就業困難畢業生及長期失業青年，組織結對幫扶，制定幫扶計劃，優化提供各類就業服務，對長期失業青年組織實踐引導活動。

陳勇嘉指出，三是提供三項服務。在政策服務上，運用數據比對精準識別政策服務對象，分類推送、集中兌現基層就業、企業吸納、自主創業、靈活就業、培訓見習等各類補貼。在招聘服務上，高頻次舉辦面向畢業生等青年的線上線下專場招聘活動，做到周周有招聘、時時有崗位。在培訓服務上，大力開展新職業、先進製造業、現代服務業等領域的培訓，鼓勵企業對新招用的未就業畢業生等青年開展學徒制培訓，助推盡快實現就業。

最後，他稱，四是做好三重保障。提供便捷可及的服務保障，推行15分鐘就業服務圈，建設「家門口」就業服務站，推進就業服務與數位技術深度融合，提供招聘求職、政策諮詢、職業指導、創業輔導等在線服務。強化公正公平權益保障，整治虛假招聘、就業歧視等違法行為，同步加強勞動就業政策法規宣傳，規範企業的招聘行為。