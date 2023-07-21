習近平「釣魚台5號樓」見季辛吉　52年前「中美破冰」也在這

▲大陸國家主席習近平會見美國前國務卿季辛吉。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（20）日在釣魚台國賓館5號樓會見剛度過百歲生日的美國前國務卿季辛吉。會見時，習近平還特別強調，「你訪問中國已經一百多次，這兩個一百加在一起，使你這次訪華具有特殊意義。」值得注意的是，季辛吉在52年前密訪北京，大陸時任總理周恩來也是在5號樓與其會談，被認為是新中國成立後與美國的首次正式官方會談。

▲大陸前總理周恩來會見季辛吉。（圖／翻攝直新聞）

《直新聞》報導，習主席特別說明，52年前，也是7月份，就在這裡，周恩來總理和你會見，開啓了兩國正常化的進程，具有深遠的歷史意義，「中國人重情講義，我們不會忘記老朋友，不會忘記你為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。」

1971年7月9日下午16時，周恩來總理來到釣魚台國賓館5號樓與季辛吉會談。季辛吉當時為了避開美國政府的內部審核程序，在訪問巴基斯坦期間突襲式秘密訪華，9日中午12時20分抵達北京。4小時後後便與周恩來會面，成為新中國成立後首次中美之間官方的正式會談。

時任大陸外交部禮賓司接待處副處長唐龍彬回憶稱，當周總理（周恩來）到達時，季辛吉已率美方代表團先一步抵達，季辛吉還說，「如果有機會，我也希望以同樣的熱情在美國招待周總理。」

▲季辛吉秘密訪問中國大陸，為尼克森訪華鋪路。（圖／翻攝直新聞）

據了解，會談時，雙方分坐在一張鋪著綠色桌布的桌子兩旁。周恩來的身邊分別是葉劍英、黃華、章文晉，季辛吉的身旁則為時任美國國家安全委員會職員霍德里奇、洛德和斯邁澤。

就在季辛吉離開北京後四天，也就是1971年7月15日，中美發表聯合公報宣布，美國總統尼克森即將訪問中國大陸。直至1972年2月21日，美國總統尼克森正式訪華，也是在這趟訪華之旅發表中美上海聯合公報，宣布兩國關係正常化。