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社會 社會焦點 保障人權

西濱「血滴子」片！鋒利鋼板削腿過　重機急扭驚閃：差點沒了

記者蔡文淵、蔡怡萍／苗栗報導

有網友在臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心》中分享驚險畫面，重機騎士騎車行駛在苗栗台61線西濱快速道路南下93公里處，前方一輛載著貨物的小貨車車斗，突然掉落一片鋼板，並往騎士方向飛滾過來，騎士嚇得急扭龍頭、車身一偏驚險閃過，危險畫面讓網友驚喊遇到鋼板血滴子，「差點死在快速道路上」，並有感於近日工安意外頻傳，藉此呼籲「貨物請確實綑綁，不要造成別人的遺憾」。

▲▼台61鋼板血滴子 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲台61上飛來「鋼板血滴子」，重機騎士驚險閃過 。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

根據網友分享的前後行車紀錄器，重機騎士行駛在快速道路上，前方一輛車斗未加蓋的小貨車行駛內線車道，這時車斗上一片鋼板因為風速大力晃動、隨後就瞬間往後掉落，朝著騎士這邊飛噴，騎士反射動作往右閃避了一下，還好沒有被擊中，而且一旁剛好還有一輛大貨車並排行駛，情況相當驚險，騎士趕緊超車騎到前方、不敢再跟在小貨車後面。

苗栗交通隊接獲畫面，調查指出該路段在台61線西濱快速道路南下93公里，小貨車上貨物掉落，根據道路交通管理處罰條例，可開罰1萬2千元罰鍰，記違規點數2點，並參加道路安全講習，將會根據畫面追查駕駛人進行開罰。

▲▼台61鋼板血滴子 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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