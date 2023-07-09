改裝機車深夜車聚台61橋下　拒攔查逆向逃竄！抓到12輛7人無照

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大園警方9日凌晨執行防制危險駕車勤務時，在台61高架橋下濱海路段附近發現有30餘部改裝車輛聚集擾人安寧，警方立即上前攔檢，車聚機車見狀立即掉頭逆向行駛拒絕攔查，警方除追趕並通報線上警網到場攔截圍捕，共攔查12輛機車，取締無照駕駛、闖紅燈、遮蔽車牌、照後鏡損壞不修復及變更排氣管等12件違規行為。

▲30多部機車深夜遇警攔查竟逆向逃竄。（圖／翻攝社會事新聞影音，下同）





臉書「社會事新聞影音」PO出影片，今日凌晨大園警方執行防危險駕車勤務時，大批飆仔逆向竄逃；大園分局表示，潮音派出所員警於今日凌晨3時許巡邏時，在濱海路段附近，發現有30餘部改裝機車聚集，噪音聲擾人安寧，員警立即上前攔檢。

▲▼警方採包圍方式攔查，逮12部違規車開單告發。（圖／大園警分局提供）

30多部機車見狀即掉頭逆向行駛拒絕配合攔查，警方除笛鳴追趕外，並通報線上警網到場攔截圍捕，共計攔查12輛機車，舉發無照駕駛7件、闖紅燈1件、遮蔽車牌1件、照後鏡損壞不修復1件等違規行為，其中2輛汽機車有變更排氣管之情事。警方強調，執法公權力不容挑戰，呼籲民眾切勿有競駛、競技等危險駕車行為，並遵守道路交通安全規則，維護道路交通安全。