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高雄阿伯騎到雲林訪友　闖台61內車道+逆向...問警：我騎錯了嗎？

▲一名白髮老翁從高雄至彰化訪友，於台61雲林四湖段逆向騎在內車道，嚇壞用路人急報案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一名白髮老翁從高雄至彰化訪友，於台61雲林四湖段逆向騎在內車道，嚇壞用路人急報案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

西濱快速公路台61線縱貫西部沿海地區，雲林段與台17線臨近，機車、腳踏車誤闖事件頻傳，6月24日再度發生機車騎士逆向騎在分隔島內側，台西警分局飛沙派出所接獲報案，由巡佐吳堅庭、警員葉增翔立即前往南下250公里處救援。

台西警分局說明，6月24日下午13時許接獲報案，當警車接近報案路段，遠遠就看到一部機車逆向騎在外側車道，警員上前攔停急呼喊「先生，你逆向了很危險」而滿頭白髮的機車騎士停下滿臉疑惑向警員說「我也是覺得很奇怪，怎麼會有這麼多大型車，我騎錯了嗎？」警員馬上將其引導騎下平面道路至派出所休息。

▲一名白髮老翁從高雄至彰化訪友，於台61雲林四湖段逆向騎在內車道，嚇壞用路人急報案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方將老翁引導至派出所聯繫家人帶回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，高齡77歲的楊姓騎士向警方表示，早上從高雄住家出發，預計要到彰化訪友，原本是騎在平面道路上，沿途看著風景，不知何時竟騎上快速道路，一度還覺得納悶「怎麼會有這麼多大型車輛？」一時不知如何是好只能往前騎，直到警察來才確定真的是誤闖快速道路還逆向騎車。

警員將楊姓老翁帶到派出所宣導交通安全的相關知識，並依道路交通管理處罰條例第33條第4款開單舉發，亦通知家人前來接回避免他發生危險。 分局長黄世德提醒民眾，駕車時應隨時注意標誌、標線指示行駛，才不會釀成意外，騎士將普通重機車騎上快速道路，未依標線指示行駛，依照道路交通管理處罰條例可處3000元至6000元罰鍰。

▲一名白髮老翁從高雄至彰化訪友，於台61雲林四湖段逆向騎在內車道，嚇壞用路人急報案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一名白髮老翁於台61雲林四湖段逆向騎在內車道，嚇壞用路人急報案，警方通知家屬接回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

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